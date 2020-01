Pin it

Maltempo: venti fino a burrasca, allerta gialla in Calabria

Una struttura depressionaria, centrata sulle isole Baleari, attiva una intensa ventilazione nei bassi strati, specie sui settori tirrenici settentrionali, Liguria e le due isole maggiori. Nel contempo, il flusso instabile determina precipitazioni diffuse sulla Sardegna, anche a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare il versante orientale e meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti orientali, sulla Toscana, in successiva estensione alla Sicilia e dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Liguria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mattinata di domani, lunedì 20 gennaio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 gennaio, allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.

Una struttura depressionaria, centrata sulle isole Baleari, attiva una intensa ventilazione nei bassi strati, specie sui settori tirrenici settentrionali, Liguria e le due isole maggiori. Nel contempo, il flusso instabile determina precipitazioni diffuse sulla Sardegna, anche a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare il versante orientale e meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti orientali, sulla Toscana, in successiva estensione alla Sicilia e dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Liguria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mattinata di domani, lunedì 20 gennaio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 gennaio, allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.