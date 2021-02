Mancano ancora i soldi per la sanità: nel Piano di rilancio pochi investimenti sui servizi sanitari

Se è vero che nel Recovery Plan le risorse destinate alla sanità sono aumentate, passando da 15 miliardi a 19,7 miliardi, si tratta comunque di una cifra che, secondo Salutequità, rimane “insufficiente”. In un report l’associazione spiega: “Troppo poco se si pensa che un’occasione per ammodernare e rafforzare il Ssn come quella che abbiamo ora con le risorse europee potrebbe non ricapitarci più per i prossimi 30 anni”.