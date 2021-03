Maneskin: il significato del nome. Perché i vincitori di Sanremo si chiamano così

I quattro ragazzi hanno scelto di chiamarsi Maneskin per caso. Come ha raccontato la batterista Victoria, proprio a X Factor dove Agnelli inizialmente sbagliava sempre la pronuncia del nome, la band era in cerca di un nome per poter partecipare a un concorso “ma non sapevamo come chiamarci”. Poi, l’idea: visto che la ragazza è mezza danese le ricerche si sono concentrate su una parola di quella lingua. E quando la bassista ha pronunciato “Maneskin” tutti si sono innamorati del suono e dell’iconicità della parola. In danese “Maneskin” significa ‘chiaro di luna’, termine che – parole della band – “non c’entra niente con noi”. Ma il termine ha portato fortuna ed è stato l’inizio di un progetto importante: dopo X Factor 2017 i Maneskin non si sono più fermati tanto da sbancare anche il palco più importante d’Italia, quello del festival di Sanremo. E ora sono pronti al ‘chiaro di luna’ europeo, all’Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam a maggio.

Leggi l’intero articolo di Barbara Berti, fonte quotidiano.net