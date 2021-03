Il primo manuale sul tamburello tradizionale calabrese di Massimo Cusato

Pubblicato il primo manuale sul tamburello tradizionale calabrese. “ABC del Tamburello Tradizionale Calabrese” è un libro autoprodotto, a pensarci non poteva essere che un musicista, percussionista come come Massimo Cusato. La prefazione è di Antonello Ricci, antropologo e musicista dell’Università La Sapienza di Roma.

«È il primo libro pubblicato. Un libro iniziato a scrivere cinque anni fa. Ma solo negli ultimi due anni mi sono concentrato intensamente – chiarisce il musicista – Ed è un libro storico e didattico, formato da due capitoli. Nel primo il timone di questo viaggio è il tamburello, ma nella prima parte parlo delle feste più importanti che vanno dal Pollino fino all’Aspromonte, Reggio, Polsi e di ciò che accade. Un primo capitolo corredato da fotografie che mostrano questi momenti di musica tradizionale, di unione e dei disegni che mostrano i momenti di convivialità degli strumenti. In ultimo ci sono le mappe per illustrare i luoghi per chi non li conosce.

Il secondo capitolo è prettamente didattico. Ci sono 50 fotografie didattiche che spiegano come suonare, da zero a dieci, il tamburello calabrese, con didascalia e partiture. Grazie ad una password è possibile accedere al sito in cui ci sono gli approfondimenti audio.

Leggi l’intero articolo di Gabriella Lax, fonte Il Reggino