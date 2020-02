MARAMENTI Domenica Mag presenta al ristorante “Antica Locanda” il libro di ricette di Barbara Froio

MARAMENTI Domenica Mag presenta al ristorante “Antica Locanda” il libro di ricette di Barbara Froio

Lente Locale

R. & P.

Non è un semplice libro di ricette, ma un affettuoso omaggio all’identità del luogo di nascita. “Maramenti. Il profumo dei ricordi.

Il racconto delle ricette suvaratane” della scrittrice soveratese Barbara Froio è un libro di cucina fatta col cuore di chi mostra attaccamento alle proprie radici culturali che si concretizza attraverso prelibatezze da preparare, gustare e trasmettere alle generazioni

future.

Una cucina fatta di sapori semplici e autentici, ma deliziosi, realizzata in modo che i piatti della nostra tradizione non si perdano nel mare magnum della gastronomia standardizzata e globalizzata, quella dei “fast food” e dei “take away”, perché l’unica consegna a domicilio

ammessa è quella delle “mandate” ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, coi piatti avvolti in un fazzoletto annodato con la stessa cura con cui sono state cucinate le pietanze.

Lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri”, dunque, ha inteso organizzare una domenica pomeriggio particolare per presentare “Maramenti”, grazie alla disponibilità mostrata dal ristorante-bistrot “L’Antica Locanda” che a pochi giorni dall’avvio dell’attività ospiterà

la presentazione del libro riservando a chi vorrà proseguire la serata un menu ispirato alle ricette del libro, a un prezzo speciale.

E così, nel raffinato spazio del ristorante-bistrot “L’Antica Locanda” di via Francesco Macrì a Siderno, domenica 16 febbraio alle 18 si presenterà il libro di Barbara Froio, che dialogherà con Gianluca Albanese, dopo il saluto dei ristoratori Fabio, Pino e Giovanni Saccà.

A dimostrazione che mai come in quel contesto il buon cibo si coniuga perfettamente con la promozione culturale perché è esso stesso cultura.

