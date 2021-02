Marc Marquez e il possibile rientro in pista per il primo GP della MotoGP 2021

A meno di un mese dai test ufficiali della MotoGP arrivano alcuni incoraggianti segnali per il rientro in pista di Marc Marquez già dalla prima gara del Mondiale 2021 in Qatar. Lo spagnolo ha indossato la tuta da gara per uno shooting fotografico e il boss del reparto corse Honda si è detto convinto che sarà al via nel GP di Losail. La decisione dell’otto volte campione del mondo e dei medici che lo seguono nel percorso di riabilitazione dell’omero del braccio destro infortunato lo scorso 19 luglio e operato tre volte arriverà però solo pochi giorni prima della gara inaugurale della nuova stagione della classe regina del Motomondiale.