Marco Giallini: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più apprezzati e richiesti attori degli ultimi anni, vi è Marco Giallini. Divenuto celebre grazie ad alcune popolari commedie italiane, Giallini si è distinto anche per ruoli drammatici, dando prova di essere un attore completo e pronto a ruoli anche fuori dalla norma. La critica ha più volte riconosciuto il suo talento, tributandogli numerosi premi nel corso degli ultimi anni.

Ecco 10 cose che non sai di Marco Giallini.

Marco Giallini: i suoi film

1. Ha recitato in film italiani molto popolari. L’attore debutta al cinema nel 1986 con il film Grandi magazzini, per poi recitare in film come L’odore della notte (1998), Non ti muovere (2004), L’amico di famiglia (2006) e Io, loro e Lara (2009), con cui ottiene una buona popolarità. L’attore inizia a questo punto ad intensificare la sua presenza sul grande schermo, recitando in film come ACAB – All Cops Are Bastards (2012), Posti in piedi in paradiso (2012), Una famiglia perfetta (2012) e Tutta colpa di Freud (2014), con cui consacra la sua carriera e dove recita insieme ad Alessandro Gassmann. Negli ultimi anni l’attore ha poi recitato in film come Se Dio Vuole (2015), Loro chi? (2015), dove recita accanto all’attore Edoardo Leo, Perfetti sconosciuti (2016), Beata ignoranza (2017), The Place (2017), Io sono Tempesta (2018), Rimetti a noi i nostri debiti (2018), Non ci resta che il crimine (2019) e Domani è un altro giorno (2019).

2. Ha recitato anche in televisione. Nel corso della sua carriera l’attore è comparso anche in diversi film televisivi come Infiltrato (1996), Operazione Odissea (1999), Gli insoliti ignoti (2002), Grandi domani (2005), e nelle serie Buttafuori (2006), Medicina generale (2007) e Romanzo criminale – La serie (2008-2010), con cui ottiene maggior popolarità. Recita poi anche nella terza stagione di Boris (2010).

3. È il protagonista di una celebre serie TV. Dal 2016 l’attore ricopre il ruolo del burbero poliziotto protagonista nella serie Rocco Schiavone (2016-in corso), basato sulle opere letterarie di Antonio Manzini. La serie viene trasmessa sul canale televisivo Rai 2.

Marco Giallini è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 267 mila persone. All’interno di questo Giallini è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano inoltre i dietro le quinte dai set a cui prende parte, come anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Marco Giallini e la moglie

5. È stato sposato. L’attore sposa nel 1993 Loredana, con la quale intraprenderà una lunga storia d’amore e dalla quale ha avuto due figli, rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Purtroppo la donna è in seguito venuta a mancare nel 2011.

Marco Giallini in Rocco Schiavone

6. È il volto del celebre poliziotto. Dal 2016 l’attore interpreta il ruolo del poliziotto Rocco Schiavone nell’omonima serie. Questi ha un carattere borderline, particolarmente burbero e irascibile, a cui l’attore ha saputo perfettamente dar vita, facendone il punto d’attrattiva della serie.

7. Si riconosce molto nel personaggio. L’attore ha dichiarato di essersi particolarmente affezionato al personaggio, al quale pensa di assomigliare non poco. Giallini, come Schiavone, si è infatti dichiarato refrattario alle imposizioni, seguendo sempre la sua volontà.

Marco Giallini: dove abita l’attore

8. Non ama vivere in città. In alcune interviste l’attore ha dichiarato di non apprezzare particolarmente il caos della città, preferendo per tanto vivere fuori da Roma, dove è nato. Giallini avrebbe infatti residenza nelle campagne circostanti la capitale.

Marco Giallini: i suoi premi

9. Ha ricevuto importanti riconoscimenti. Nel corso della sua carriera l’attore è stato più volte premiato o nominato per le sue interpretazioni. Giallini è infatti stato nominato per ben sei volte al premio David di Donatello, sia come attore non protagonista per i film Io, Loro e Lara, ACAB – All Cops Are Bastards e Buongiorno papà, sia come miglior attore protagonista per Posti in piedi in paradiso, Se Dio vuole e Perfetti sconosciuti.

Marco Giallini età e altezza

10. Marco Giallini è nato a Roma, il 4 aprile 1963. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri.

Fonte: IMDb

