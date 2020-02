Margot Robbie e Michael B. Jordan per David O. Russell

Il mese scorso abbiamo appreso la notizia che Christian Bale e David O. Russell si ritroveranno sul set per il prossimo progetto cinematografico del regista de Il Lato Positivo e Joy. Adesso, apprendiamo che anche Margot Robbie e Michael B. Jordan faranno parte del cast.

Il nuovo film di David O. Russell, tra le priorità della New Regency che ne affiderà la distribuzione alla Fox/Disney, non ha ancora un titolo ufficiale. Il film segnerà la terza collaborazione tra il regista candidato all’Oscar e Christian Bale, dopo The Fighter e American Hustle.

Secondo quanto emerso in precedenza, il titolo di lavorazione del film sarà Amsterdam e la trama, nonostante sia ancora sotto chiave, ruoterà attorno alla storia di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato.

Adesso, stando a quanto confermato da Deadline e THR, Margot Robbie (vista di recente in C’era una volta a Hollywood e tra le protagoniste dell’atteso Bombshell – La voce dello scandalo) e Michael B. Jordan (star di Creed e Black Panther, visto di recente ne Il Diritto di Opporsi), si sono ufficialmente uniti al cast del film. Naturalmente, i loro ruoli non sono stati rivelati.

Margot Robbie e Christian Bale avevano già preso parte ad uno stesso progetto, ossia La grande scommessa di Adam McKay: nel film, però, l’attrice candidata all’Oscar aveva un piccolo ruolo nei panni di se stessa, e non appariva in nessuna scena al fianco di Bale.

Matthew Budman, produttore di numerosi film per la Annapurna Pictures, si occuperà della produzione del nuovo film di David O. Russell per la New Regency. La produzione del film dovrebbe partire il prossimo aprile, in modo da permettere a Christian Bale di potersi poi dedicare alle riprese di Thor: Love and Thunder, che dovrebbero invece partire a luglio.

