Andrea, farfallone seriale, chiede il perdono di Arianna nella settima puntata di C’è posta per te. Pronto a tutto, decide di buttarsi in ginocchio per intenerire la compagna. Maria De Filippi a quel punto rivela: “Avrebbe voluto chiederti di sposarlo qui, ma mi è sembrato un po’ troppo e l’ho bloccato”.