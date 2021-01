Lo studio di C’è posta per te esplode in un fragoroso applauso per Maria Lamanna, che ha riconosciuto l’ex fidanzato Luigi che non vedeva da 50 anni. Ma di fronte alla richiesta di lui di ritrovarsi, pur piacevolmente sorpresa, la donna lo ha gelato: “Adesso sono sposata. Ho tre figli e otto nipoti”.