Maria Teresa Ruta abbraccia Guenda Goria dopo la crisi: “Sei meravigliosa, la nostra parte migliore”

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma non sono mancati per la conduttrice dei momenti di pieno sconforto. Nell’ultima settimana, infatti, dopo una lite con Cecilia Capriotti la gieffina è letteralmente scoppiata. Nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio, Alfonso Signorini ha parlato direttamente con lei per sapere cosa fosse accaduto.