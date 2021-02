Maria Teresa Ruta è stata ospite della puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 21 febbraio, insieme ai figli Guenda e Gianamedeo per affrontare insieme le sfere. La conduttrice, però, ha chiarito un’altra questione relativa al suo ex marito, Amedeo Goria, con il quale è restia ad instaurare un nuovo rapporto per rispetto del suo attuale compagno Roberto.