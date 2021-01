Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente è andata in crisi, quando Stefania Orlando si è detta convinta che lei difenda Pierpaolo Pretelli per assicurarsi di non essere nominata né da lui e né da Giulia Salemi. Ruta si è offesa: “Pensi che io mi pari le ch***pe perché c’è anche il voto di Giulia”.