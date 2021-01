Sfogo improvviso di Maria Teresa Ruta dopo una frase di Cecilia Capriotti, che nominata proprio da Maria Teresa Ruta ieri sera, l’ha attaccata durante la cena dicendo che la notte precedente abbia russato. Ruta scoppia in lacrime: “Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip”.