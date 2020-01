MARINA DI GIOIOSA “E’ tempo di reagire” incontra Nicola Irto (Pd)

MARINA DI GIOIOSA “E’ tempo di reagire” incontra Nicola Irto (Pd)

R. & P.

Si

terrà domani, sabato 18 gennaio alle ore 18.00, presso la sala del consiglio

comunale di Marina di Gioiosa Ionica l’incontro promosso dal movimento È Tempo

di ReAgire con il candidato al consiglio regionale della Calabria e attuale

Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto.

L’appuntamento,

così come suggerisce il titolo, “Insieme per costruire la Calabria che

vogliamo: Innovativa, Vicina, Green”, si pone l’obiettivo di agevolare il

confronto sulle elezioni regionali, valorizzare il lavoro prodotto fino ad oggi

grazie all’impegno del Presidente Irto, nonché lavorare alla partecipazione,

all’elaborazione e la discussione di proposte per la prossima legislatura

regionale. Il dibattito sarà preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco

Geppo Femia, sarà moderato da Raffaella Rinaldis, Direttora di Fimmina Tv e

vedrà gli interventi di Valentina Femia, consigliere di maggioranza in seno al

consiglio comunale di Marina di Gioiosa e della portavoce del Movimento ‘È

Tempo di ReAgire’, Federica Roccisano.

Con

questo appuntamento, ancora una volta, il movimento intende prendere posizione

e farlo in maniera pubblica e trasparente a supporto del progetto del candidato

a Presidente della giunta regionale Pippo Callipo, così come sostenere il

percorso intrapreso dalla segreteria nazionale e regionale del Partito

Democratico per una gestione più aperta e inclusiva del partito.

L’invito è rivolto alla cittadinanza tutta.

