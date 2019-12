MARINA DI GIOIOSA Gli auguri di buone feste del presidente del consiglio comunale

Lente Locale

In occasione di queste festività natalizie voglio esprimere i più sinceri e affettuosi auguri a tutti i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica.

Un

mese fa siamo stati chiamati ad amministrare questa comunità, le

difficoltà giornaliere sono tante, come ebbi modo di dire in campagna

elettorale e il giorno della mia nomina, queste sono difficoltà che

insieme potremo superare, riscoprendo il senso di comunità

onesta e laboriosa.

Il

mio impegno politico e sociale mi ha portato a stare, fortunatamente, a

stretto contatto con la comunità e mi ha reso consapevole delle tante

fragilità presenti, le tante difficoltà che giornalmente, ognuno nel

proprio settore trova.

Ho avuto la fortuna di conoscere una comunità che ha voglia di

guardare al futuro senza paura non tenendo le mani in tasca.

Mi

auguro che tutti voi possiate trascorrere il vero Natale, quello

dell’empatia, dei sentimenti, dello stare insieme, della solidarietà e

del senso di famiglia.

Mi auguro che i sentimenti, che tutti noi viviamo in questo periodo

speciale dell’anno, ci accompagnino costantemente, perché solo così possiamo crescere come persone e come comunità.

Concludo

augurando a tutti voi concittadine e cittadini, che il Natale possa

dare la gioia di vivere, la serenità e la forza di guardare, senza

paura, al futuro Rivolgendo

un pensiero più profondo a coloro che sono soli e in difficoltà, agli

ultimi, agli ammalati, ai giovani e a tutti quelli che rincorrono i loro

sogni nonostante gli ostacoli.

Buon

Natale e Felice anno nuovo.

Il Presidente del Consiglio Comunale







Prof. Daniele Albanese

