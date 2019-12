Marine Vacth: 10 cose che non sai sull’attrice

Marine Vacth: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per i suoi ruoli in film francesi, l’attrice e modella Marine Vacth sarà presto nota anche in Italia per il ruolo della Fata Turchina nel film Pinocchio, di Matteo Garrone. L’attrice sfoggia così una continua versatilità che, accompagnata dalla sua bellezza, le ha permesso negli ultimi anni di affermarsi nell’industria cinematografica, in particolar modo in alcuni film di odierni autori francesi.

Ecco 10 cose che non sai su Marine Vacth.

Marine Vacth: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film francesi. L’attrice debutta al cinema nel 2011 con il film Ma part du gâteau. Recita poi in Ce que le jour doit à la nuit (2012) e raggiunge una prima popolarità con il ruolo da protagonista in Giovane e bella (2013). Successivamente recita nei film Belles familles (2015), La confession (2016) e Doppio amore (2017), con cui viene ulteriormente celebrata. Sempre nel 2017 recita in Si tu voyais son coeur, mentre nel 2019 è tra le protagoniste del film Pinocchio.

2. Reciterà in una serie TV. Nel futuro dell’attrice vi è la partecipazione ad un serie TV intitolata Moloch, di genere thriller ma la cui trama è ancora segreta. La serie è attualmente in fase di riprese.

Marine Vacth è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito da 13,6 mila persone. All’interno di questo la Vacth è solita condividere scatti realizzati per servizi di moda, ma anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Marine Vacth ha un fidanzato

4. È impegnata in una relazione sentimentale. L’attrice è attualmente fidanzata con il fotografo francese Paul Schmidt. I due sono molto riservati circa la loro vita sentimentale, tenuta lontano da quella lavorativa a tal punto da non condividere nulla sui rispettivi social.

5. Ha avuto un figlio. Con il compagno l’attrice ha avuto un figlio nel marzo del 2014. L’attrice ha dichiarato che la maternità le ha permesso di scoprire nuovi aspetti del suo lavoro. Allo stesso modo però, da quel momento cerca di ritagliarsi quanto più tempo possibile per stare accanto alla famiglia.

Marine Vacth in Pinocchio

6. Ha sostituito un’altra attrice. L’attrice francese nel film Pinocchio interpreta il ruolo della Fata Turchina. Tale personaggio era inizialmente stato affidato all’attrice italiana Matilda De Angelis, la quale ha tuttavia dovuto rinunciare per via di altri impegni. A quel punto il regista ha scelto la Vacth per la purezza dei suoi tratti somatici.

7. Non ha ricevuto particolari indicazioni. Nel costruire il suo personaggio l’attrice ha dichiarato che il regista le ha suggerito di affidarsi più al racconto di Collodi, che parla da sé, che non a sue particolari indicazioni. L’unica fornitale, è stata quella di comportarsi con Pinocchio come avrebbe fatto da madre con suo figlio.

Marine Vacth e François Ozon

8. È divenuta celebre grazie al celebre regista. La Vacth deve la sua popolarità ai ruoli nei film del regista francese Ozon, ovvero Giovane e bella e Doppio amore. In questi l’attrice interpreta ruoli da femme fatale, mostrandosi in più occasioni senza veli in scandalose scene erotiche.

9. Non si aspettava di fare scandalo. Per le scene nel film Doppio amore, sono nati numerosi dibattiti durante il Festival di Cannes, dove il film era presentato. Pur consapevole di lavorare sul filo del rasoio con Ozon, l’attrice ha dichiarato di non aspettarsi una simile accoglienza, poiché per lei le scene di sesso non hanno nulla di eccezionale, e veste la nudità come un costume di scena.

Marine Vacth età e altezza

10. Marine Vacth è nata a Parigi, in Francia, il 9 aprile 1991. L’attrice è alta complessivamente 171 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.