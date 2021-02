Mario Draghi approda sul presepe napoletano: ecco il pastore di Genny Di Virgilio

Il pastore del presidente del Consiglio in pectore Mario Draghi campeggia da oggi nella bottega Di Virgilio a San Gregorio Armeno, cuore dell’arte del presepe a Napoli. Genny Di Virgilio, l’artigiano che ha realizzato la statuina , spiega: “È un modo per ironizzare in maniera leggera e di questi tempi anche per ribadire a chi ci governa che non deve mai dimenticarsi dell’importanza del piccolo artigianato locale in tutta Italia”.