Mark Hamill omaggia George Lucas in vista dell’uscita de L’Ascesa di Skywalker

Star Wars L’Ascesa di Skywalker arriva oggi nelle sale americane, mentre in quelle italiane ha già fatto il suo debutto, precisamente lo scorso 18 dicembre. Per celebre l’uscita nelle sale del film che chiuderà ufficialmente la saga degli Skywalker, Mark Hamill, storico interprete di Luke Skywalker nel franchise, ha voluto rendere omaggio alla persona che ha fatto conoscere l’universo di Guerre Stellari al mondo intero: George Lucas.

Attraverso il suo account Twitter, infatti, Mark Hamill ha condiviso un bellissimo post per celebre George Lucas, il papà della saga ambientata nella “galassia lontana lontana”. Una serie di immagini che ritraggono l’attore insieme al regista, sceneggiatore e produttore ha accompagnato la seguente didascalia: “E mentre L’Ascesa di Skywalker arriva nei cinema, non dimentichiamoci che tutto è nato dall’immaginazione di un uomo solo: George Lucas. Lui, da solo, ha creato la galassia lontana lontana che ha ispirato intere generazioni. E poi mi ha permesso di farne parte, cambiando la mia vita per sempre…”

Potete vedere il post condiviso da Mark Hamill di seguito:

As #TheRiseOfSykwalker arrives in theaters, let’s not forget that it all started in the imagination of just 1 man: GEORGE LUCAS. He alone created that galaxy far, far away that has inspired generations. Then, he let me be a part of it & changed my life forever…#ALifetimeOfLuke pic.twitter.com/0HPUUrInUj

— Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 18, 2019