Mark Strong: 10 cose che non sai sull’attore

Mark Strong: 10 cose che non sai sull’attore

Per i lineamenti duri del suo volto, l’attore Mark Strong si è affermato negli anni per aver preso parte ad alcuni celebri film in ruoli da villain, risultando spesso convincente nel dar vita a personaggi spietati e privi di morale. Strong ha tuttavia sfoggiato anche buone capacità drammatiche e comiche, ottenendo così le lodi della critica per la sua versatilità.

Ecco 10 cose che non sai su Mark Strong.

Mark Strong: i suoi film

1. Ha recitato da villain in celebri film. L’attore debutta al cinema con il film Captives – Prigionieri (1994), per poi recitare in Due volte ieri (1998), Sunshine (1999), The Martins (2001), Le forze del destino (2003), Oliver Twist (2005), Syriana (2005), Tristano e Isotta (2006), Sunshine (2007), Stardust (2007), e RocknRolla (2008). L’attore è poi divenuto celebre per aver ricoperto il ruolo del villain nei film Sherlock Holmes (2009), Kick-Ass (2010). Tra gli altri film da lui interpretati si annoverano Robin Hood (2010), Lanterna Verde (2011), La talpa (2011), John Carter (2012), Zero Dark Thirty (2012), Kingsman – Secret Service (2014), The Imitation Game (2014), Grimbsy – Attenti a quell’altro (2016), Miss Sloane – Giochi di potere (2016), Kingsman – Il cerchio d’oro (2017), Shazam! (2019) e 1917 (2019).

2. È apparso in numerose produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attore ha recitato in numerosi film TV, tra cui Emma (1996), In the Name of Love (1999), Falling Apart (2002), e Henry VIII (2003). L’attore ha poi preso parte alle serie TV Our Friends in the North (1996), Anna Karenina (2000), Low Winter Sun (2013) e Deep State (2018).

Mark Strong parla italiano

3. Ha origini italiane. L’attore possiede origini italiane da parte di padre. Strong è infatti nato con il nome di Marco Giuseppe Salussolia. Il nome gli fu cambiato su suggerimento della madre, per permettergli di integrarsi tra i coetanei britannici. L’interprete non ha mai nascosto di aver continuato a coltivare la lingua italiana, parlandola discretamente.

Mark Strong e Stanley Tucci

4. Viene spesso confuso un altro attore. Strong è in quella lista di attori che vengono spesso confusi con alcuni colleghi dalle fattezze simili. In molti sono infatti soliti scambiare l’attore con Stanley Tucci. Su Internet è infatti possibile ritrovare numerose foto che mettono in evidenza le somiglianze tra i due, ma anche alcune differenze che possono aiutare a distinguerli.

Mark Strong in Sherlock Holmes

5. Ha interpretato il villain del film. Nel film Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., l’attore ha ricoperto il ruolo di Lord Blackwood, esperto di effetti speciali e magia nera che darà del filo da torcere al celebre investigatore. Blackwood sembra infatti possedere la capacità di tornare in vita dalla morte, cosa a cui però Holmes non crede.

6. Si è ispirato ad celebre personaggio letterario. Per il ruolo di Lord Blackwood, l’attore ha dichiarato di essersi ispirato al personaggio del vampiro Dracula. Strong ha infatti accentuato l’aspetto del personaggio secondo cui sarebbe in contatto con il diavolo, ottenendo così la capacità di vincere sulla morte.

Mark Strong in Shazam!

7. Si è allenato a lungo per il ruolo. Per riuscire a sostenere le impegnative sequenze di combattimento richieste per il film, il più delle quali si svolge sospesi nel vuoto, l’attore si è sottoposto ad un lungo allenamento fisico. Strong si è inoltre esercitato in diverse forse di combattimento per un lungo periodo, aumentando così le proprie capacità fisiche.

8. Ha potuto dar vita alla propria versione del personaggio. L’attore si è dichiarato entusiasta all’idea di poter lavorare su di un personaggio che nessuno aveva ancora mai interpretato. Così Strong ha potuto lavorare libero da eventuali condizionamenti, dando vita a tutte le sfumature e alle caratteristiche dello spietato villain.

Mark Strong: il suo 2019

9. Ha recitato in due film di diverso genere. Il 2019 è stato un anno particolarmente impegnativo per l’attore. Ad aprile è infatti uscito nelle sale il cinecomic Shazam!, dove ricopre il ruolo del villain. Nello stesso anno l’attore ha preso parte ad un importante film d’autore, 1917, incentrato su un evento reale svoltosi durante l’apice della prima guerra mondiale.

Mark Strong età e altezza

10. Mark Strong è nato a Londra, in Inghilterra, il 5 agosto del 1963. L’attore è alto complessivamente 188 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.