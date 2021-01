Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha replicato a Paolo Maldini sull’episodio della rissa tra Ibrahimovic e l’attaccante belga avvenuta nel derby di Coppa Italia: “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo Lukaku posso dire che non è una persona aggressiva ma non è stato uno spot positivo per il calcio”.