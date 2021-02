Martina allontana il padre, preoccupato perché è incinta: “I soldi per mio figlio? Non ci pensiamo”

Danilo contatta la redazione di C’è posta per te per recuperare il rapporto con la figlia Martina. Si sono allontanati dopo che lei, innamorata di Danilo, è rimasta incinta benché la loro situazione economica non sia ideale. Maria De Filippi prova a spiegarle il punto di vista del padre: “Il vostro bambino avrà bisogno di mangiare, di un’istruzione, di fare uno sport”, ma la risposta della ragazza è spiazzante: “Sono pensieri che non abbiamo proprio”.