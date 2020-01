Marvel: 5 personaggi che vedremo spesso nel prossimo decennio

Marvel: 5 personaggi che vedremo spesso nel prossimo decennio

La Marvel ha attraversato numerosi cambiamenti negli ultimi 10 anni. Mentre ci prepariamo all’inaugurazione di un nuovo decennio di storie, è importanti ricordare tutti i personaggi che sono stati presentati nel MCU, per capire se gli stessi saranno effettivamente presenti anche in futuro.

Altrettanto importante, però, è capire quali sono i personaggi che non hanno ancora debuttato sul grande schermo e che potrebbero farlo prossimamente. Ecco quindi 5 personaggi di cui probabilmente sentiremo ancora parlare nel prossimo decennio, tanto tra le pagine scritte quanto sul grande schermo…

Miles Morales

Miles Morales è passato dall’Ultimate Universe alla continuity principale #616, decisione che si è rivelata ottimale da parte dei dirigenti della Marvel. Il personaggio è estremamente popolare e ora lo è diventato ancora di più grazie alla sua apparizione in Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Il personaggio si collega ad una generazione completamente nuova di fan dei fumetti, crescendo al pari di quanto faranno loro. Entro dieci anni, Morales guiderà l’universo Marvel: ha davvero un futuro molto luminoso davanti a sé, destinato a crescere ancora di più grazie all’arrivo dell’annunciato sequel cinematografico di Into the Spider-Verse.

Ms Marvel

Ms Marvel è un altro nuovo personaggio degli ultimi anni ad essere completamente decollato. Con l’annunciata serie Disney+ in arrivo, la popolarità della controparte femminile di Captain Marvel e alter ego di diversi personaggi è cresciuta in maniera esponenziale, generando un fenomeno quasi senza precedenti.

Che questa popolarità sia aumenta per una maggiore attenzione alla diversità degli eroi della Marvel, impegnati adesso in storie anche in base alla loro età e alla loro cultura, o soltanto perché si tratta di un’eroina dotata di un potere unico, la stravagante Kamala Kahn è un pilastro della Marvel che merita tutta l’attenzione possibile.

Knull

Knull, il Dio dei simbionti, è stato annoverato di recente tra i più grandi nemici di Venom. Immediatamente, è divetanto un personaggio iconico, anche grazie al suo fantastico design, che ha aggiunto un tocco di novità al tradizionale aspetto dei parassiti amorfi extraterrestri.

Il personaggio ha il potenziale necessario per tornare, in tantissimi modi. Anche se non figura come parte costante dell’universo Marvel, è giusto dire che ci sono diverse opportunità per sfruttare il personaggio altrove: ci piacerebbe vederlo assumere il ruolo di minaccia intergalattica, a partire magari dall’annunciato sequel del film con Tom Hardy o in uno dei futuri titoli dedicati all’Uomo Ragno.

Mister Negative

Che sia per via delle sue apparizioni nei fumetti o per via del ruolo da protagonista nel videogioco su Spider-Man per PS4, Mister Negative è diventato uno dei villain favoriti dai fan della Marvel, nonostante sia rimasto in circolazione per un breve periodo di tempo.

È difficile dare vita ad un cattivo che possa essere paragonato ad altri storici nemici e possedere una vera connessione interpersonale con l’eroe di turno. A modo suo, la Marvel è riuscita a farlo con Martin Li e siamo certi che tra 10 anni, il personaggio sarà altrettanto minaccioso e chissà, forse avrà fatto anche il suo debutto sul grande schermo!

The Mighty Thor

Jane Foster che assume i poteri e l’identità di Thor è stato un assoluto colpo di genio ed ha creato un personaggio che avrà certamente un’eredità molto lunga. Farà già il suo debutto sul grande schermo, nell’attesissimo Thor: Love and Thunder, ma non possiamo immaginare fino a che punto il personaggio possa essere spinto.

C’è sicuramente il potenziale giusto affinché The Mighty Thor sostituisca il figlio di Odino, come già accaduto in passato. Non è di certo a corto di fan e il fatto che sia legata ad un personaggio così affermato le conferisce indubbiamente una longevità ancora maggiore.

Fonte: CBR

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.