Marvel: gli eroi con le storie personali più tragiche nel MCU

Nonostante i toni del MCU siano sempre leggeri, con le dovute eccezioni di alcuni momenti cardine dell’intera mitologia Marvel al cinema, molti degli eroi che si annoverano nella schiera dei Vendicatori hanno una storia di origine tragica.

Tra morte di genitori o parenti prossimi e incidenti e infanzia rubata, molti degli eroi del MCU nascondono ferite profonde nel loro passato, ferite che, in alcuni casi, non si rimarginano mai, ma che in altri sono state curate e riempite proprio dall’esperienza di gruppo e famiglia che per loro ha rappresentato l’essere un Avenger. Ecco i dieci eroi Marvel con il passato più tragico:

Spider-Man

Peter Parker è stato allevato dagli zii, dopo essere rimasto orfano da bambino. Da adolescente, era spesso preso di mira perché era debole ed era un perfetto obbiettivo per i bulli. Fino a che un giorno non viene morso da un ragno radioattivo, cosa che lo rende l’arrampicamuri che tanto ci è caro. Dopo aver usato i suoi poteri come modo per fare soldi, Peter, arrabbiato perché il compenso non era quello pattuito, lascia scappare un rapinatore che ucciderà poi suo zio.

Erik Killmonger

Erik è il figlio di N’Jobu, un principe wakandiano che venne ucciso da suo fratello, Re T’Chaka, dopo che lui aveva tentato di uccidere Zuri, per aver escogitato il suo piano per utilizzare la tecnologia avanzata di Wakanda per aiutare le persone di origine africana dall’oppressione in tutto il mondo. T’Chaka lascia Erik da solo in Oakland, California, e come risultato, il bambino cresce pieno di risentimento verso chi ha ammazzato suo padre. Ora, in quanto adulto ed ex Navy Seal, Erik si guadagna da vivere come mercenario, aspettando pazientemente la sua opportunità di vendetta, che, come sappiamo, si concluderà con la sua stessa morte.

Nebula

Crescere con Thanos come padre adottivo non deve essere un’esperienza semplice da gestire. Specialmente quando non sei la sua figlia preferita. Quando Nebula era una bambina, Thanos uccise i suoi genitori, e allevò lei per farla diventare un’assassina senza pietà, totalmente accecata dalla fedeltà verso di lui. Gamora e Nebula erano sempre messe l’una contro l’altra per testare le loro abilità.

Le sconfitte contro Gamora, costavano a Nebula amputazioni e sostituzioni di parti del corpo per implementarne la sua forza e renderla pari alla sorella.

Drax il Distruttore

Vi siete mai chiesto come Drax si sia guadagnato il nome di Distruttore? Beh, Drax era sposato e aveva una figlia, fino a che Ronan L’Accusatore, lavorando per ordine di Thanos, non divise il mondo di Drax in due metà, una destinata a morire, l’altra a vivere, per portare equilibrio nell’Universo. Drax venne messo nella parte destinata a vivere, ma la sua famiglia non fu così fortunata. Cercando vendetta, ha viaggiato attraverso la galassia uccidendo i responsabili della morte della moglie e della figlia. Quando viene arrestato dai Nova Corps, veniamo a sapere che ha ucciso 22 persone.

Janet Van Dyne

Janet era un agente dello S.H.I.E.L.D. il cui nome in codice era Wasp, era anche la moglie di Hank Pym, l’Ant-Man originale. Nel 1987, Janet Van Dyne decise di sacrificare la propria vita per impedire a un missile ICBM sovietico di precipitare sul territorio americano, cosa che avrebbe provocato milioni di vittime.

In realtà la donna non morì, ma precipiò nel Regno Quantico, un luogo dove spazio e tempo non esistono. Credendo che sua moglie fosse per sempre perduta, Hank si ritira dalla sua attività di eroe come Ant-Man e focalizza tutta la sua attenzione sulla loro figlia unigenita, Hope.

Valchiria

Brunilde era la leader delle Valchirie fedeli a Odino, un gruppo di guerriere d’elita che proteggevano Asgard. Quando Hela, la figlia di Odino, fuggì dalla sua prigione, furono le valchirie le prescelte per andare a riprenderla e ricondurla in prigione. Purtroppo, Hela riuscì a sopraffare le Valchirie uccidendole tutte, tranne Brunilde. Sconcertata dalla perdita delle sorelle e arrabbiata per il fatto che Odino aveva mandato tutte loro a morire contro Hela, Brunilde si ritira in esilio volontario sul pianeta Sakaar, cambiando il suo nome in Scrapper 142 e servendo sotto un nuovo maestro come specialista dell’acquisizione.

Tony Stark

Il playboy inventore della tuta di Iron Man ha in realtà una vita che non p tutta glamour come sembra. La sua turbolenta relazione con il padre gli ha sempre fatto sentire un grande senso di vuoto e perdita. È stato cresciuto dal suo maggiordomo, Edwin Jarvis, che si abbracciò le responsabilità di essere una figura paterna che il piccolo Tony non aveva mai avuto. Non appena la sua intelligenza cominciò a crescere, Tony sviluppò anche un senso di superiorità che il padre continuava a sminuire. Nel 1991, i suoi genitori partirono per un viaggio, e non tornarono mai più a casa, rendendo per sempre impossibile a Tony e ad Howard fare ammenda per la loro relazione turbolenta.

Doctor Strange

Come Tony Stark, anche il brillante Stephen Vincent Strange era innamorato della sua grandezza. Da bambino, ha assistito all’annegamento di sua sorella che venne compita da un attacco di crampi mentre nuotava. La sua morte lo ha portato a giurare che avrebbe fatto per gli altri quello che non era riuscito a fare per lei. Da adulto diventa uno dei migliori neurochirurghi del mondo, ma questa sua competenza gli diede anche il rovescio della medaglia: Strange divenne troppo sicuro di sé e sfacciato, rendendo difficile per gli altri avvicinarsi a lui. Dopo un incidente d’auto in cui le sue mani rimangono gravemente danneggiate, con danni permanenti alla struttura nervosa, la carriera da Neurochirurgo di Strange si interrompe bruscamente.

Scarlet Witch

Da bambini, Wanda e Pietro Maximoff erano al centro della guerra civile nel loro paese d’origine, la Sokovia. Un giorno, durante una cena di famiglia, un mortai colpì il loro appartamento, uccidendo i genitori e intrappolando i due sotto le macerie per due giorni. Sapendo che le Stark Industries avevano fabbricato quelle armi che avevano ucciso i loro genitori, i fratelli divennero attivisti contro la compagnia e poi contro i Vendicatori. Così, quando ll scienziato della HYDRA, List, chiese loro di partecipare ad un esperimento per combattere i Vendicatori, i due si offrirono volontari.

Vedova Nera

Reclutata da bambina dal KGB, è stata indottrinata e addestrata presso l’Accademia della Stanza Rossa per diventare un agente al servizio del Cremlino. Durante il suo addestramento, ha guadagnato la reputazione di Vedova Nera, diventando una dei più grandi assassini del mondo. Per completare la sua formazione, è stata costretta a sottoporsi alla sterilizzazione come un modo per porre fine a qualsiasi distrazione personale dalle missioni che le venivano di volta in volta assegnate. Durante una delle sue missioni, fu costretta a terminare un uomo innocente, l’evento causò una rottura dentro di lei, un trauma che le fece lasciare l’organizzazione e che la accompagnò per il resto della sua vita.

