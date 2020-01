Marvel: gli eroi più intelligenti del MCU

Marvel: gli eroi più intelligenti del MCU

Che si tratti di eroi o di antagonisti, l’Universo Cinematografico Marvel è da sempre popolato di personalità dotate di una mente brillante ed evoluta, in grado di elaborare gli stratagemmi più ingegnosi e mettere a punto le armature più sofisticate quando si tratta di entrare in azione per la difesa della Terra.

L’intelligenza dei numerosi personaggi che compongono il MCU è diventato un argomento particolarmente dibattuto all’interno del fandom. Dopo aver passato in rassegna gli eroi con le storie personali più tragiche, ecco di seguito i 10 personaggi più intelligenti dell’Universo Cinematografico Marvel:

Peter Parker

Sebbene colpire alcune armi aliene non identificate con un martello non sia stata una mossa decisamente brillante, Peter Parker è sicuramente uno dei personaggi più intelligenti del MCU. È soltanto un adolescente, eppure è riuscito a stupire Tony Stark – uno dei geni della tecnologia più importanti del mondo – con la resistenza alla trazione delle sue cinghie fatte in casa.

Una cosa che differenzia la versione di Spidey di Tom Holland dalle precedenti incarnazioni, è come il personaggio riesca a rendere fluida la propria rete. Ha anche fatto a pezzi il costume che Tony gli ha dato e frequenta un prestigioso liceo scientifico, dimostrando di essere abbastanza esperto in numerosi campi della scienza.

Nebula

Sebbene abbia iniziato il suo percorso nel MCU come antagonista alle dipendenze di Thanos, Nebula si è dimostrata davvero intelligente ha poi scelto di agire da sola. Una volta catturata dai Guardiani della Galassia, le ci sono volute soltanto alcune ore per liberarsi e schierarsi dalla parte dei Ravager.

All’inizio di Avengers: Endgame, mentre Nebula era bloccata nello spazio con Tony Stark, i due hanno lavorato insieme per riparare la nave. Tony non ha mai provato a mettere in dubbio l’intelligenza di Nebula, arrivando ad ammettere che è altrettanto intraprendente come lui, o forse anche di più, soprattutto quando si tratta di maneggiare tecnologia ultraterrena.

Stephen Strange

Quando abbiamo incontrato Stephen Strange per la prima volta, era il miglior chirurgo di New York. Conosceva l’anatomia umana alla perfezione ed era noto soprattutto per l’abilità e la fermezza delle sue mani. Sfortunatamente, la sua carriera è terminata inaspettatamente quando è rimasto vittima di un brutto incidente stradale che ha definitivamente compromesso la sua attività.

Per questo motivo, ha dovuto trovare un nuovo modo per soddisfare la sua sete di conoscenza. Ciò lo ha portato a Kamar-Taj, dove si è unito ai Maestri delle Arti Mistiche e ha imparato a controllare la struttura della realtà.

Thanos

Quando Tony Stark è sorpreso dal fatto che Thanos sappia chi è, il Titano Pazzo gli rivela: “Non sei l’unico maledetto dalla conoscenza”. Thanos è un essere davvero intelligente, a parte una grande svista riguardo il suo piano per “riparare” il mondo (se cancellare metà della popolazione porterebbe sicuramente più risorse e prosperità, il Titano Pazzo non ha calcolato altre alternative che avrebbero potuto funzionato, come raddoppiare le risorse stesse).

Thanos ha una mente estremamente filosofica, è determinato a ristabilire l’equilibrio nell’universo ed è anche un brillante tattico militare.

Howard Stark

“Grazie per tutto quello che hai fatto per questo paese”. I risultati raggiunti da Howard Stark sono praticamente senza eguali; una sorta di fusione di ogni industriale rivoluzionario che la storia abbia mai conosciuto, incluso il suo omonimo, Howard Hughes.

Stark è l’uomo che ha inventato lo scudo di Captain America. La ricerca scientifica di Stark e il lavoro con il governo richiedevano così tanto tempo che non aveva mai tempo di cenare con sua moglie o di crescere suo figlio, Tony… ma come spiega Tony in Endgame, quando ripensa a suo padre, ricorda soltanto i bei momenti trascorsi insieme.

Jane Foster

Sebbene sia considerata da molti uno dei personaggi meno affascinanti del MCU (cosa che potrebbe cambiare in seguito all’arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder), Jane Foster è innegabilmente anche uno dei personaggi più intelligenti della saga.

È tra i maggiori esperti mondiali in diversi ambiti: astrofisica, astronomia e, naturalmente, Asgard. È anche la creatrice di un’omonima teoria. Soprattutto, Jane riesce a mantenere una mente costantemente aperta quando si tratta di nuove idee e concetti da assimilare.

Hank Pym

Nel mondo reale, ridurre e aumentare proporzionalmente le dimensioni di una persona è letteralmente impossibile. Ecco perché l’uomo che ha inventato un dispositivo in grado di poterlo fare nel MCU deve essere per forza molto intelligente.

Come tantissime menti geniali presenti nel MCU, l’arroganza di Hank Pym è stata la sua rovina. Quando facciamo la sua conoscenza nel primo Ant-Man, è stato estromesso dallo S.H.I.E.L.D. per non aver voluto rivelare i segreti dietro la sua invenzione (ma anche per aver ridicolizzato i suoi colleghi dopo le loro aspre osservazioni). La cosa più triste è che i più grandi risultati scientifici raggiunti da Pym derivano proprio dall’aver finalmente messo da parte il ego smisurato e dall’aver imparato a lavorare in armonia con gli altri.

Bruce Banner

A parte quell’unico esperimento andato così male da avergli cambiato per sempre la vita, Bruce Banner è uno scienziato davvero eccellente. Era lui la mente dietro il programma Ultron in collaborazione con Tony Stark, ma è stato altrettanto intelligente da ammettere che si trattava soltanto di un errore.

Sia la versione di Edward Norton ne L’incredibile Hulk del 2008 che la versione di Mark Ruffalo a partire da The Avengers del 2012 in poi, hanno rappresentato Bruce Banner come un genio mosso soltanto da buona fede. Bruce è persino riuscito ad invertire gli effetti della sua radiazione gamma a tal punto da mantenere la sua coscienza umana quando si trasforma in Hulk.

Shuri

La sorella di T’Challa, Shuri, è stata eletta dai fratelli Russo il personaggio più intelligente del MCU. Ci sono molte prove a sostegno di questa tesi. Wakanda ha ottenuto numersoi vantaggi grazie ad una montagna inestimabile di vibranio, ma senza il genio di Shuri che l’ha trasformato in una tecnologia all’avanguardia per combattere il crimine, sarebbe rimasto soltanto un enorme pezzo di metallo.

Non dimentichiamo che è stata anche l’unica ad aver capito come far uscire la Gema della Mente dalla testa di Visione mentre era ancora intenta a salvare la sua coscienza dopo che Bruce Banner aveva fallito nell’impresa.

Tony Stark

Nessuno nel MCU è più intelligente di Tony Stark. Ha creato un’intelligenza artificiale genocida che ha quasi portato alla fine del mondo, e subito dopo ha creato un’altra intelligenza artificiale – più pacifica questa volta – per distruggere la precedente. Ha anche inventato la nanotecnologia, che consente alla tuta di Iron Man di formarsi letteralmente attorno al suo corpo grazie a dei minuscoli nanorobot immagazzinati nel suo reattore ad arco.

Tony era avvantaggiato a causa della ricchezza illimitata, quindi poteva permettersi di creare qualunque folle invenzioni gli passasse per la testa. Ad ogni modo, tutto ciò che realizzava era comunque impressionante. Ha persino inventato un elemento completamente nuovo dopo aver seguito alcune istruzioni lasciate da suo padre.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.