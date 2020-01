Matilda De Angelis: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le giovani promesse del cinema italiano vi è l’attrice Matilda De Angelis, scoperta grazie al film Veloce come il vento. In breve tempo l’interprete bolognese è diventata tra le più richieste, partecipando tanto a serie televisive quanto a film per il cinema. La De Angelis ha inoltre diversi progetti in programma per il futuro, con i quali avrà modo di mettere alla prova la propria versatilità e il proprio talento.

Ecco 10 cose che non sai di Matilda De Angelis.

Matilda De Angelis: i suoi film

1. Ha recitato in film di successo. L’attrice compie il suo debutto sul grande schermo nel 2016 con il film Veloce come il vento, dove recita accanto all’attore Stefano Accorsi. Successivamente prende parte ai film Una famiglia (2017), Il premio (2017), di e con Alessandro Gassmann, e Youtopia (2018), che segna un nuovo importante ruolo nella sua carriera. Nello stesso anno è tra i protagonisti del film Una vita spericolata. Per il 2020 la De Angelis è attesa nei film L’isola delle rose, Un drago a forma di nuvola e The Big Other.

2. Ha recitato più volte in televisione. La De Angelis è nota anche per aver ricoperto il ruolo di Ambra nella popolare serie Tutto può succedere (2015-2018). Nel 2019 è invece protagonista del film televisivo I ragazzi dello Zecchino d’oro. Nel 2020 sarà invece tra i protagonisti della serie statunitense The Undoing. Attualmente l’attrice è impegnata nelle riprese della serie Leonardo, dove interpreta Caterina Da Cremona.

Matilda De Angelis è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 197 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma non mancano anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete. Numerose sono anche le foto scattate dietro le quinte dei set a cui ha preso parte.

Matilda De Angelis: le sue canzoni

4. Ha composto diversi brani. Grande appassionata di musica, l’attrice pratica sin da giovanissima gli strumenti chitarra e violino, iniziando a comporre le proprie canzoni all’età di 13 anni. A 16 anni debutta come cantante del gruppo Rumba de Bodas, con cui incide l’album Karnaval Fou. L’attrice ha inoltre composto il brano Seventeen per il film Veloce come il vento, ottenendo una candidatura ai David di Donatello per la miglior canzone originale.

Matilda De Angelis: le sue candidature

5. È stata nominata per importanti premi. Grazie alla sua interpretazione nel film Veloce come il vento l’attrice è stata nominata nel 2017 come miglior attrice protagonista ai David di Donatello. Altra importante candidatura, per lo stesso film, è quella come miglior attrice esordiente al Premio Flaiano, mentre le viene invece assegnato il Premio Biraghi alla rivelazione ai Nastri d’Argento.

Matilda De Angelis doveva recitare in Pinocchio

6. Avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di rilievo. L’attrice era inizialmente prevista all’interno del film Pinocchio di Matteo Garrone per il ruolo della Fata Turchina. Per via di altri impegni, tuttavia, la De Angelis ha dovuto rinunciare al ruolo, che venne poi affidato all’attrice francese Marine Vacth.

Matilda De Angelis e lo Zecchino d’Oro

7. Ha interpretato una storica figura della musica italiana. Nel film televisivo I ragazzi dello Zecchino d’Oro, l’attrice ricopre il ruolo di protagonista nei panni di Mariele Ventre, giovane maestra di musica che nel 1963 a Bologna fonda il Piccolo Coro dell’Antoniano, il quale diventerà celebre per l’accompagnamento fornito alle canzoni dello Zecchino d’Oro.

Matilda De Angelis e Andrea Arcangeli

8. È fidanzata. L’attrice è fidanzata da alcuni anni con l’attore Andrea Arcangeli. I due si sono presentati insieme a diversi eventi di gala, come il red carpet della Mostra di Venezia. La coppia è inoltre solita condividere tramite i propri social network alcuni momenti della loro vita insieme.

Matilda De Angelis recita in celebri videoclip

9. Ha preso parte a videoclip musicali di celebri gruppi. La De Angelis ha in più occasioni recitato anche in alcuni videoclip per celebri gruppi italiani. Tra questi si annoverano quello per il brano Tutto qui accade, dei Negramaro, dove condivide la scena con Alessandro Borghi e quello per la canzone Felicità puttana, dei Thegiornalisti.

Matilda De Angelis: età e altezza

10. Matilda De Angelis è nata a Bologna, Italia, l’11 settembre 1995. L’altezza complessiva dell’attrice è di 166 centimetri.

