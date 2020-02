Matilde Gioli: 10 cose che non sai sull’attrice

Matilde Gioli: 10 cose che non sai sull’attrice

Nel giro di pochi l’attrice Matilde Gioli ha raccolto grandi consensi, arrivando a lavorare con importanti registi e celebri attori. Giovane promessa della recitazione italiana, l’attrice continua a fare scelte non banali, che la pongono sempre più sotto i riflettori dell’attenzione di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Matilde Gioli.

Matilde Gioli: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film italiani. L’attrice esordisce al cinema recitando nel film Il capitale umano (2014), di Paolo Virzì, per poi recitare in Belli di papà (2015), Un posto sicuro (2015), Mamma o papà? (2017), The Startup (2017), 2night (2017), La casa di famiglia (2017), Ricchi di fantasia (2018), Moschettieri del re – La penultima missione (2018) e Gli uomini d’oro (2019).

2. Ha recitato in una celebre serie TV. L’attrice compie il suo debutto in televisione prendendo parte all’episodio Il ruggito della leonessa, di Gomorra – La serie (2014). Successivamente recita nell’episodio I rigori dell’armadio, della serie Untraditional, e nel 2017 partecipa alla miniserie Di padre in figlia.

Matilde Gioli è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 161 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi. Numerose sono anche le immagini promozionali dei suoi progetti da interprete, come anche foto realizzate per servizi di moda.

Matilde Gioli e Olaz

4. È la nuova testimonial dei cosmetici. Nel 2019 l’attrice diventa il nuovo volto dell’azienda Olaz, celebre per i suoi prodotti di bellezza. La Gioli è infatti protagonista dello spot #fearless, che celebra le donne incoraggiandole a non sentirsi giudicate né a considerarsi eccessive.

Matilde Gioli è tifosa dell’Inter

5. È appassionata di calcio. In più interviste l’attrice ha dichiarato di essere una tifosa dell’Inter, nota squadra di calcio italiana. La Gioli ha affermato che la passione nasce da suo padre, con cui condivideva il guardare le partite in televisione o allo stadio. In più occasioni l’attrice è stata infatti vista prendere parte alle schiere di sostenitori della squadra durante alcune delle più importanti partite dell’anno.

Matilde Gioli: la sua vita privata

6. È molto riservata. L’attrice è nota per la sua riservatezza circa la propria vita privata, tanto da condividere raramente notizie a riguardo suoi propri account social. La Gioli ha però dichiarato di essere fidanzata con un operatore finanziario di nome Matteo, con cui condivide una storia d’amore fatta di libertà e passione.

Matilde Gioli esordisce con Il capitale umano

7. Si è presentata per caso. L’attrice partecipò al casting del film Il capitale umano, cercando lavoro come comparsa. Notata dagli organizzatori, le venne tuttavia fatto sostenere un provino più accurato e approfondito, e infine le fu assegnato il ruolo di Serena Ossola.

8. È stata nominata per diversi premi. Per il suo ruolo nel film, l’attrice ha ottenuto il Premio Alida Valli come miglior attrice non protagonista al Bari International Film Festival, insieme al Premio Giuseppe De Santis – Giovani, consegnatole in occasione dei Nastri d’argento.

Matilde Gioli in Gomorra

9. Ha avuto un ruolo di rilievo. Nell’episodio Il ruggito della leonessa, l’attrice ricopre il ruolo di Perla, figlia del commercialista Franco Musi, con cui la famiglia Savastano era solita fare affari. Nell’episodio si celebrerà anche il 18esimo compleanno di Perla, mentre si scateneranno una serie di eventi irreversibili.

Matilde Gioli: età e altezza

10. Matilde Gioli è nata a Milano, Italia, il 2 settembre 1989. L’attrice è alta complessivamente 168 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.