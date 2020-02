Matrix 4: da Sense 8 un’altra new entry nel cast

“Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in The Matrix con Lana“, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros, “Lana è una vera visionaria, una regista creativa e originale e siamo entusiasti che stia scrivendo, che dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix“.

Il ruolo che Smith interpreterà nel film non è stato rivelato. L’attore aveva già lavorato con la regista Lana Wachowski proprio in Sense 8 . Si tratta del quarto attore della nota serie Netflix a prendere parte al cast del nuovo capitolo di Matrix : nel film, infatti, appariranno anche Max Riemelt, Toby Onwumere e Eréndira Ibarra .

Arriva da Deadline la notizia che l’attore statunitense Brian J. Smith , noto per il ruolo di Will Gorski nella serie Sense 8 , si è unito ufficialmente al cast di Matrix 4, il nuovo capitolo della celebre saga fantascientifica con protagonista Keanu Reeves , attualmente in fase di produzione.

