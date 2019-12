Matrix 4: nel film apparirà un giovane Morpheus

Alcuni mesi fa abbiamo appreso che Yahya Abdul-Mateen II, noto per aver interpretato Black Manta in Aquaman di James Wan, si è ufficialmente unito al cast di Matrix 4, il nuovo capitolo della celebre saga sci-fi che sarà diretto ancora una volta da Lana Wachowski. Il ruolo che l’attore statunitense avrebbe interpretato nel film non era mai stato rivelato, almeno fino ad oggi…

Un nuovo report di The Illuminerdi (via ScreenRant), infatti, suggerisce che Yahya Abdul-Mateen II avrà il ruolo del giovane Morpheus in Matrix 4, atteso nelle sale per il prossimo anno. Voci della possibile presenza del personaggio di Morpheus nel nuovo capitolo della saga era già trapelate ancora prima dell’annuncio ufficiale del casting di Yahya Abdul-Mateen II: una volta confermata la presenza dell’attore nel film, in molti hanno iniziato a ipotizzare che lo stesso avrebbe potuto interpretare proprio il capitano della città di Zion, già interpretato da Samuel L. Jackson in tutte e tre i capitoli precedenti.

Resta da capire se Samuel L. Jackson tornerà in qualche modo, nonostante il recasting del suo personaggio. Al momento la trama del film è avvolta nel totale mistero.

Matrix 4 vedrà nel cast il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett-Smith al fianco delle new entry Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Lana Wachowski. La sceneggiatura del film è stata firmata a sei mani con Aleksandar Hemon e David Mitchell, mentre diverse fonti sostengono che le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. “Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato vent’anni fa a proposito della nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata per questa possibilità di lavorare ancora con i miei brillanti amici“, ha detto la Wachowski.

“Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in The Matrix con Lana“, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros, “Lana è una vera visionaria, una regista creativa e originale e siamo entusiasti che stia scrivendo, che dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix“.

