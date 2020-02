Matrix 4: Neo e Trinity in azione sul set

Matrix 4: Neo e Trinity in azione sul set

Nuovi video dal set allestito a San Francisco di Matrix 4 ci mostrano Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, nei panni di Neo e Trinity, riuniti per la prima volta dopo 17 anni. Uno dei due video, in particolare, potrebbe aver svelato parte della storia che verrà raccontata nel film, dal momento che vediamo il personaggio di Trinity insegnare a quello di Neo come volare: i due attori (o probabilmente i loro stunt) sono infatti impegnati a girare una sequenza in cui li vediamo saltare da un edificio per poi librarsi in alto, verso il cielo.

In un’altro breve video, invece, vediamo i due attori a bordo di una motocicletta aggirarsi per le strade di San Francisco. Da entrambi i video si evince che Trinity abbia preso il posto di Morfeo e sia diventato il nuovo mentore di Neo. Un altro importante dettaglio da non sottovalutare è il fatto che Carrie-Anne Moss indossa una variante del costume con il quale abbia imparato a conoscerla nella trilogia originale, mentre Keanu Reeves sembra sfoggiare un look molto più vicino al suo personaggio nella saga di John Wick invece che al Neo dei precedenti film.

Potete vedere entrambi i video di seguito:

LEGGI ANCHE – Matrix 4: ecco Keanu Reeves sul set del film

Matrix 4 vedrà nel cast il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett-Smith al fianco delle new entry Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Lana Wachowski. La sceneggiatura del film è stata firmata a sei mani con Aleksandar Hemon e David Mitchell, mentre diverse fonti sostengono che le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. “Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato vent’anni fa a proposito della nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata per questa possibilità di lavorare ancora con i miei brillanti amici“, ha detto la Wachowski.

“Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in The Matrix con Lana“, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros, “Lana è una vera visionaria, una regista creativa e originale e siamo entusiasti che stia scrivendo, che dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix“.

Fonte: ScreenRant, ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.