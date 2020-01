Matrix 4: Priyanka Chopra in trattative per unirsi al cast

Continua a prendere forma il cast di Matrix 4, il nuovo capitolo della celebre saga sci-fi che sarà diretto ancora una volta da Lana Wachowski. Come riportato da Variety , anche Priyanka Chopra sarebbe in trattative per unirsi al cast del film.

L’attrice, cantante e modella indiana è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Quantico e per aver recitato in pellicole quali Baywatch al fianco di Dwayne Johnson e Zac Efron e Non è romantico? insieme a Rebel Wilson e Liam Hemsworth. Al momento i dettagli sul ruolo che la Chopra avrà nel film non sono stati rivelati.

In Matrix 4 dovrebbero apparire tutta una serie di personaggi già noti ai fan del franchise: se Hugo Weaving ha confermato che non tornerà a vestire i panni dell’Agente Smith, sappiamo però che l’attore Lambert Wilson dovrebbe tornare invece in quelli di Merovingio.

Inoltre, è da molto tempo che si parla del possibile recasting del personaggio di Morpheus, interpretato nella trilogia originale da Laurence Fishburne: sembra infatti che Yahya Abdul-Mateen II, da tempo confermato nel cast, avrà proprio il ruolo che fu di Fishburne, andando chiaramente ad interpretare una versione più giovane dello stesso.

Matrix 4 vedrà nel cast il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett-Smith al fianco delle new entry Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Lana Wachowski. La sceneggiatura del film è stata firmata a sei mani con Aleksandar Hemon e David Mitchell, mentre diverse fonti sostengono che le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. “Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato vent’anni fa a proposito della nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata per questa possibilità di lavorare ancora con i miei brillanti amici“, ha detto la Wachowski.

“Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in The Matrix con Lana“, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente della Warner Bros, “Lana è una vera visionaria, una regista creativa e originale e siamo entusiasti che stia scrivendo, che dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix“.

