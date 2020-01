Matthew Goode: 10 cose che non sai sull’attore

Distinto attore britannico, Matthew Goode ha negli anni consolidato la propria carriera partecipando a film e serie TV di vario genere, dal cinecomic al film d’autore, dal film storico alla commedia. Apprezzato per la sua versatilità, l’attore non manca ancora oggi di mostrarsi in vesti sempre nuove, conquistando il plauso di pubblico e critica. Tra i suoi personaggi più memorabili, non si può citare l’Ozymandias del film Watchmen.

Ecco 10 cose che non sai di Matthew Goode.

Matthew Goode: i suoi film

1. Ha recitato in lungometraggi di successo. L’attore ha debuttato al cinema nel 2004 con il film Amori in corsa, per poi recitare in film come Match Point (2005), Imagine Me & You (2005), Sguardo nel vuoto (2007) e Ritorno a Brideshead (2008). Nel 2009 ottiene particolare risalto grazie al suo ruolo nel film Watchmen, e da quel momento inizia a prendere parte a importanti film come A Single Man (2009), L’ordine naturale dei sogni (2010), Stoker (2013), The Imitation Game (2014), e Allied – Un’ombra nascosta (2016). Negli ultimi anni ha poi recitato nei film Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey (2018), Downton Abbey (2019) e The King’s Man – Le origini (2020).

2. Ha preso parte a importati prodotti televisivi. Dopo aver partecipato ad alcune puntate di diversi show televisivi, l’attore acquista ulteriore notorietà interpretando il ruolo di Henry Talbot nella serie Downton Abbey (2014-2015). Ottiene poi un ruolo di rilievo in The Good Wife (2014-2015), e recita in seguito nelle serie The Crown (2017), Le due verità (2018) e A Discovery of Witches (2018-in corso), dove attualmente ricopre il ruolo di Matthew Clairmont.

Matthew Goode non è su Instagram

3. Non ha un account personale. L’attore non è presente sul social network Instagram, probabilmente non attratto dal funzionamento di tali piattaforme. Esiste tuttavia un account dedicato all’attore, seguito da 25,9 mila persone, dove vengono pubblicate le sue foto più recenti, come anche diverse curiosità tratte dai set a cui l’attore ha preso parte.

Matthew Goode e Sophie Dymoke

4. È sposato. Dal 2005 l’attore intraprende una relazione con Sophie Dymoke, che sposa poi nel 2014. Negli anni i due hanno mantenuto un profilo di coppia particolarmente riservato, rivelando poco o nulla circa la loro vita privata. Si sa solo che i due hanno dato alla luce tre figli: il primo nel 2009, il secondo nel 2013, e l’ultimo nel 2015.

Matthew Goode in The Good Wife

5. Ha rinunciato ad un ruolo nel cast principale. Dopo essere stato introdotto nella metà della quinta stagione, con il personaggio dell’avvocato Finn Polmar, l’attore ha affermato che non avrebbe ripreso regolarmente la parte nella settima stagione. Goode ha infatti affermato che preferiva dedicarsi ad altri progetti, compiendo dunque sporadiche apparizioni nella serie legal drama.

Matthew Goode in The Crown

6. Ha interpretato una nota personalità. Nella seconda stagione della serie The Crown, l’attore ha ricoperto il ruolo di sir Anthony Armstrong-Jones, marito della principessa Margaret, che sposo davanti alla regina in persona e con cui intraprese una turbolenta relazione fatta di eccessi.

Matthew Goode in Downton Abbey

7. È apparso come guest star. La prima apparizione di Goode nella celebre serie in costume è avvenuta per lo speciale di Natale del 2015. Qui ha interpretato Herny Talbot, un invitato dei suoceri di Lady Rose. Il personaggio ha ricevuto particolari apprezzamenti, convincendo la produzione ad inserirlo come elemento ricorrente nella sesta stagione della serie.

8. Ha recitato anche nel film. A distanza di qualche anno l’attore ha ripreso il ruolo per recitare nel film dedicato alla serie. Qui, partecipa alla visita dei reali a Downton Abbey, prendendo parte al gran trambusto che ne consegue.

Matthew Goode: il suo 2019

9. È protagonista di una nuova serie. Nel 2019 l’attore è co-protagonista della serie A Discovery of Witches, dove interpreta il ruolo di Matthew Clairmont, misterioso vampiro che si offre di aiutare la strega protagonista nelle sue ricerche basate su di un antico libro. La serie sarà distribuita in Italia a partire dal 29 gennaio 2020 su Sky Atlantic.

Matthew Goode: età e altezza

10. Matthew Goode è nato a Exeter, in Inghilterra, il 3 aprile 1978. L’attore è alto complessivamente 188 centimetri.

