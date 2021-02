Il neo-ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ben chiare le priorità per il mondo della scuola. La prima riguarda l’esame di maturità: “So che è stata già fatta una grande istruttoria e ho sempre rispetto per il lavoro realizzato da chi mi ha preceduto. In settimana decidiamo, i ragazzi stiano tranquilli”.