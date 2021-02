Lo scambio della maglia tra Messi e Icardi, il saluto della Pulce a Mauricio Pochettino hanno alimentato le voci su un possibile trasferimento del campione al Psg. Il gesto tra connazionali non è passato inosservato, è stato lo stesso ‘dieci’ catalano a spiegare che in carriera l’ha chiesta a un solo calciatore perché “a meno che qualcuno non me lo chieda, non lo faccio con nessuno”.