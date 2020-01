Maxi operazione antidoping: smantellato un traffico di farmaci provenienti dall’Est Europa

Un’importante operazione antidoping volta a smantellare un ingente traffico di farmaci dopanti provenienti dall’Est Europa, è stata portata a termine dai carabinieri di Ascoli Piceno e del Nas di Ancona. Durante le perquisizioni effettuate in 30 città italiane sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci. Coinvolti palestre e centri sportivi, in particolare ciclistici, conniventi. Sono 50 le persone indagate a piede libero.

Si tratta di medicinali contenenti: nandrolone, testosterone, ormone della crescita e steroidi anabolizzanti, per un giro d’affari di circa 500mila euro.

L’indagine, iniziata nel 2018, è partita dai movimenti di un uomo di Folignano (Ascoli Piceno), sospettato di svolgere un’attività di commercio illecito di sostanze dopanti. Da qui si è capito che il fenomeno era molto più vasto e presto si è allargato a tutta Italia.

Gli inquirenti hanno quindi ricostruito ruoli e funzioni dei 55 indagati, residenti in 30 province ed impegnati, con una struttura reticolare, a proporre tramite vari social in tutto il territorio nazionale, sia a consumatori che a rivenditori al dettaglio, ingenti quantitativi di farmaci ad effetto dopante, importati illecitamente dalla Bulgaria e dalla Polonia; venivano poi rivenduti in tutta Italia attraverso la fitta rete dei coindagati anche dietro ricette mediche falsificate.

Migliaia le confezioni di farmaci sequestrate nelle 55 perquisizioni effettuate in 30 province italiane: Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani , Brescia, Cagliari, Cremona, Ferrara, Foggia, Latina, Lodi, Lucca, Massa Carrara, Messina, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Varese e Viterbo.