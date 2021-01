L’irlandese ad Abu Dhabi è stato sorprendentemente sconfitto da Dustin ‘the Diamond’ Poirier. Conor McGregor, che è tornato a combattere dopo un anno, è finito ko al secondo round. L’inizio di nuova era dell’MMA. McGregor non aveva mai perso per ko. Poirier ottiene un grande successo, ma non conquista il titolo perché non era in palio.