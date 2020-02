MCU: 10 Multiversi che potremmo vedere in Doctor Strange 2

MCU: 10 Multiversi che potremmo vedere in Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema nella primavera del 2021 ed esplorerà ulteriormente il concetto di “Multiverso” introdotto in Avengers: Endgame. Nel sequel, in cui apparirà il personaggio di Scarlet Witch, si collegherà anche alla serie WandaVision, che debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il MCU è pieno di unici e meravigliosi Multiversi da esplorare, tanto che le possibilità per il sequel con Benedict Cumberbatch sono davvero infinite. Ecco 10 grandi Multiversi dell’Universo Marvel che Stephen Strange potrebbe esplorare nel sequel:

Gli X-Men della Fox

I film della saga di X-Men targati Fox hanno attraversato un periodo decisamente turbolento, e con la recente acquisizione dello studio da parte della Disney, non sappiamo ancora quali saranno i piani dei Marvel Studios per l’introduzione dei “suoi” mutanti nel MCU. Ad aprile arriverà nelle sale il travagliatissimo The New Mutants, che non dovrebbe essere collegato all’Universo Cinematografico Marvel, né servire da trampolino di lancio per l’introduzione degli “esseri speciali” nell’Universo partorito dalla mente di Kevin Feige.

Un discorso diverso, invece, è quello che ruota attorno alla figura di Deadpool, il cui enorme successo sul grande schermo potrebbe spingere la Disney a voler far proseguire la saga iniziata sotto l’egidia della Fox, e quindi introdurre ufficialmente il Mercenario Chiacchierone sul grande schermo. E se ciò accadesse proprio con Doctor Strange 2 in vista dei lavori su Deadpool 3?

Squadrone Supremo

Spiegare la storia dello Squadrone Supremo è abbastanza complicato. In breve, si tratta della controparte Marvel della Justice League of America della DC Comics. Ad un certo punto delle loro avventure nei fumetti, alcuni dei Vendicatori viaggiano attraverso il Multiverso e incontrano lo Squadrone Supremo nella serie “Earth 712″, la cui formazione era all’epoca composta da eroi e non da villain.

Numerose versioni alternative dello Squadrone Supremo esistono in tutto il Multiverso, quindi è altamente probabile che prima o poi i personaggi in questione appariranno nel MCU. E se il loro debutto sul grande schermo fosse stato pensato proprio nel sequel di Doctor Strange?

House of M

È eccitante, ma al tempo stesso anche terrificante, che Scarlet Witch sarà in un film incentrato sul Multiverso. Nella run “House of M”, Scarlet Witch, dopo aver ceduto alla follia a causa della morte dei suoi figli e dell’ uccisione accidentale di alcuni Vendicatori per sua mano, crea un nuovo Multiverso in cui i mutanti sono la classe dominante, e non il tradizionale gruppo ostracizzato della società.

Solo due individui, Wolverine e un mutante di nome Layla, ricordano il mondo prima della nuova drastica versione della realtà creata da Scarlet Witch. La “House Of Magnus” è la classe dominante di mutanti guidata da Magneto, che adesso governa gli altri “esseri speciali” e, a sua volta, gli umani. Quando finalmente si svela la finzione dietro la realtà creata da Scarlet Witch, Wanda va incontro ad un altro crollo psicologico e – attraverso i suoi poteri – elimina i mutanti dal Pianeta. Il mondo ritorna alla normalità, con un sostanziale cambiamento: ora ci sono solo poche centinaia di mutanti, rispetto al milione precedente, e tutti gli ex mutanti sono adesso impotenti.

Marvel Zombies

Si vocifera che Sam Raimi sia in trattative per dirigere il sequel di Doctor Strange. Il Multiverso raccontato nella serie “Earth 2149” sarebbe perfetto per un regista come lui, considerando il suo background horror (La Casa, Drag Me to Hell). La serie racconta una storia in realtà molto semplice: un virus zombi si diffonde nell’universo Marvel.

Le regole che governano l’universo zombi sono di livello un po’ più “alto” rispetto a qualsiasi altro universo, poiché gli zombi conservano parte della loro intelligenza, devono mordere le persone per diffondere l’infezione e hanno sempre “fame” di carne. L’esplorazione di questo Multiverso potrebbe dare vita ad un sequel di Doctor Strange davvero esilarante.

Old Man Logan

Se da un lato vedere alcuni degli eventi raccontati in “Old Man Logan” al centro di uno dei momenti del sequel di Doctor Strange è altamente improbabile, dall’altro è possibile un Multiverso ispirato agli eventi raccontati nella storia a fumetti. Nella run, i più noti supercriminali dell’Universo Marvel si sono riuniti tutti e hanno sconfitto con successo la stragrande maggioranza dei supereroi nell’universo, dando vita ad un nuovo mondo distopico.

Wolverine e Hulk sono alcuni degli unici sopravvissuti, con il Gigante Verde ormai impazzito a causa della sua radiazione gamma, e Wolverine che non usa i suoi artigli da decenni, dopo essere stato spinto con l’inganno dalle illusioni di Mysterio a massacrare gli altri mutanti durante un attacco presso la X-Mansion. La storia è molto cupa e violenta, ma l’idea di una sorta di mondo post-apocalittico dove sono i villain a trionfare potrebbe essere interessante.

Marvel 2099

“Marvel 2099” è l’epitome degli anni ’90 e il costante bisogno di apparire in linea con certi standard narrativi molto in voga in quegli anni. Tuttavia, nel corso del tempo, “Marvel 2099” è stato un modo per la casa editrice di combinare certi aspetti più cool della narrativa fumettistica ad altri decisamente più profondi. Essenzialmente, il mondo rappresentato in quella serie è una versione dell’Universo Marvel tra circa 100 anni.

Con i primi numeri della serie che hanno introdotto versioni futuristiche di Spider-Man, del Dr. Doom, di Punisher e di un nuovo personaggio chiamato Ravage, si tratterebbe di esplorare un Multiverso con una vasta gamma di nuovi personaggi.

Marvel Noir

“Marvel Noir” è una versione noir e pulp dell’Universo Marvel che ospita una tipica ambientazione anni ’30 con molti degli eroi “proveniente dalla strada”, come Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Spider-Man e persino Wolverine come P.I. incaricato di risolvere un mistero.

“Marvel Noir” è una serie meravigliosa da un punto di vista stilistico, con un grande potenziale da esplorare. Certo, è più probabile che la run venga esplorata attraverso uno spin-off di Spider-Man, dato che ancora non si conosce il futuro delle “versioni Netflix” di personaggi come Luke Cage, Iron Fist e The Punisher, così come quello degli X-Men.

Lo Spider-Verse di Marc Webb

La saga The Amazing Spider-Man ad opera di Marc Webb ha avuto vita breve. Dopo un primo film accolto abbastanza positivamente, il secondo film ha commesso gli stessi errori dello Spider-Man 3 di Sam Raimi, finendo per essere stroncato da pubblico e critica e mettendo la parola fine al franchise.

L’uscita di scena di Andrew Garfield nei panni di Peter Parker non è mai stata comunicata dalla Sony in via ufficiale, e forse una seconda possibilità per l’attore nei panni di Spidey sarebbe stata accolta con favore da parte dei fan. Che cosa ha fatto negli ultimi anni quest’incarnazione dall’ultima volta che l’abbiamo visto?

Lo Spider-Verse di Sam Raimi

Se Sam Raimi dovesse davvero dirigere il sequel di Doctor Strange, non ci sarebbe persona migliore al mondo per creare un momento crossover con l’originale trilogia di Spider-Man con Tobery Maguire. La trilogia di Raimi ha lasciato un’impronta talmente grande che i successivi film sull’Uomo Ragno risentono ancora della sua influenza.

Anche se è un peccato che Mark Webb non sia riuscito a realizzare The Amazing Spider-Man 3, è ancora più triste che Raimi non sia riuscito a realizzare Spider-Man 4 con il suo “feticcio” Bruce Campbell nei panni di Mysterio.

Il mondo reale

Non sarebbe affascinante vedere persone reali su Snapchat che documentano un gruppo di attori del MCU che si comportano come supereroi e poi vedere quel filmato inserito all’interno del sequel di Doctor Strange?

Una vera e propria rottura della quarta parete, che potrebbe trasformarsi in realtà se il sequel di Doctor Strange decidesse di seguire un azzardato modello Borat, senza seguire una sceneggiatura e con l’introduzione di scene casuali. Inoltre, se il sequel avrà davvero un’atmosfera horror come anticipato nelle ultime settimane, cosa c’è di più “spaventoso” del mondo reale?

Fonte: CBR

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.