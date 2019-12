MCU: Kevin Feige rivela chi è il supereroe più forte di tutti

In un recente Q&A svoltosi alla presenza degli studenti della prestigiosa New York Film Academy, Kevin Feige ha dichiarato che Scarlet Witch è attualmente il personaggio più potente del MCU. Interpretato da Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, alter ego di Wanda Maximoff, ha fatto il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel con Avengers: Age of Ultron.

Wanda è la sorella di Pietro Maximoff/Quicksilver, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, che però muore alla fine del film. Entrambi sono nati da un esperimento di Baron Strucker, che ha donato loro i poteri. Dopo gli eventi di Age of Ultron, Wanda Maximoff è diventata un membro degli Avengers ed è appara in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Prossimamente vedremo il personaggio nell’attesissimo sequel di Doctor Strange, dal titolo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Scarlet Witch continuerà a giocare un ruolo fondamentale all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. I Marvel Studios hanno infatti annunciato la serie WandaVision che debutterà in esclusiva su Disney+ nella primavera del 2021. Nella serie, la Olsen tornerà a vestire i panni di Wanda al fianco di Paul Bettany, che tornerà nei panni di Visione. Al momento non sappiamo in che modo farà ritorno il personaggio di Visione, dal momento che in Avengers: Infinity War lo stesso è morto in seguito allo schiocco delle dita di Thanos. Tra le altre serie Marvel che debutteranno su Disney+ figurano anche Hawkeye, Loki e The Falcon and the Winter Soldier, quest’ultima attualmente in fase di produzione.

In occasione del Q&A alla New York Film Academy, uno dei presenti all’evento ha chiesto a Kevin Feige quale fosse il supereroe più forte della Marvel. La risposta del presidente dei Marvel Studios è stata: “Se prendiamo Endgame, Wanda Maximoff stava per uccidere Thanos. Non ho mai visto Thanos così terrorizzato. Se non avesse sacrificato i suoi stessi alleati per depistarla, credo che Wanda ci sarebbe riuscita.”

Kevin Feige aveva già espresso il suo parere in merito alle potenzialità di Scarlet Witch in occasione dell’ultima edizione del San Diego Comic-Con, quando aveva dichiarato che Wanda avrebbe potuto sconfiggere Thanos in uno scontro diretto. Nel corso della sua storia all’interno del MCU, Scarlet Witch ha dimostrato di essere una supereroina formidabile, soprattutto nei suoi combattimenti contro Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, anche se non abbiamo ancora visto il personaggio utilizzare a pieno tutto il suo sconfinato potenziale. Ad oggi erano in molti a pensare che Captain Marvel fosse il supereroe più potente del MCU, ma stando alle parole di Feige qualcuno probabilmente dovrà iniziare a ricredersi…

