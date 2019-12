MCU: le possibili date di uscita dei film della Fase 5

Nella Fase 5 del MCU, vedremo molti film dell’Universo Cinematografico Marvel che sono già stati annunciati. Anche se non sappiamo ancora molto circa le trame e il cast di questi titoli, è stato confermato che il loro debutto avverrà nelle sale di tutto il mondo tra il 2022 e il 2023.

A partire dal 2021, i Marvel Studios hanno confermato l’uscita di quattro film del MCU all’anno, con l’aggiunta di ben tre serie collegate all’Universo Cinematografico che ogni anno debutteranno su Disney+.

Cominciamo a farci un’idea dei possibili film della Fase 5 del MCU che arriveranno tra il 2022 e il 2023, ipotizzando una serie di possibili date di uscita:

18 Febbraio 2022: Deadpool 3

Sono in molti quelli pronti a scommettere che Deadpool 3 arriverà al cinema il 18 Febbraio 2022. E questo perché il primo film del franchise venne lanciato nello stesso mese, riscuotendo un successo senza precedenti, soprattutto se consideriamo il fatto che si tratta di un film di supereroi vietato ai minori.

È importante notare che Deadpool 3 sarà il primo film personaggio Marvel di proprietà della Fox a fare il suo ingresso nel MCU dopo l’accordo tra la major e la Disney. Il 18 Febbraio 2022 appare una data perfetta anche per dare il via all’introduzione di tutti gli altri personaggi della Fox nell’Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

6 Maggio 2022: Black Panther 2

Si tratta dell’unico titolo della Fase 5 ad avere già una data di uscita ufficiale: 6 Maggio 2022. Il film vedrà il ritorno di Ryan Coogler dietro la macchina da presa. Inoltre, Chadwick Boseman e gran parte del cast del primo film sarà nuovamente coinvolto. Diversi rumor suggeriscono che Namor potrebbe essere il villain del sequel.

La data di uscita di Black Panther 2 è stata rivelata da Kevin Feige in occasione dell’ultima edizione della D23 Expo. Le riprese del sequel dovrebbero partire il prossimo gennaio.

29 Luglio 2022: Ant-Man 3

Il 29 Luglio 2022 sembra essere una data perfetta per il sequel di Ant-Man and the Wasp, la cui produzione dovrebbe partire il prossimo gennaio. Entrambi i precedenti film dedicati ad Ant-Man hanno fatto il loro debutto nelle sale durante il mese di luglio dei rispettivi anni di uscita. Ecco perché è molto probabile che il terzo capitolo porti avanti quella che sembrerebbe essere ormai una vera e propria tradizione…

7 Ottobre 2022: Blade

È molto probabile che il 7 Ottobre 2022 sarà la data che i Marvel Studios hanno scelto per il debutto sul grande schermo di Blade con il de volte premio Oscar Mahershala Ali. Una proprietà originale che sembrerebbe perfetta per una release ad ottobre, considerato che il film potrebbe riservare ai fan una buona dose di horror perfetta per festeggiare Halloween.

Abbiamo scoperto che Mahershala Ali era stato scelto per il ruolo del cacciatore di vampiri all’ultima edizione del Comic-Con di San Diego.

17 Febbraio 2023: Fantastic Four

Quando si parla del 2023, il primo mese disponibile per la release di un nuovo film del MCU sembrerebbe essere Febbraio: forse, finalmente, sarà proprio in questo periodo che assisteremo all’ingresso dei Fantastici Quattro nell’Universo Cinematografico dei Marvel Studios. Nulla esclude che possa esserci uno scambio di date e che alla fine Deadpool 3 venga destinato proprio al 2023, oppure mantenere la data stabilita dalla Fox prima dell’accordo con la Disney.

I fan non vedono l’ora di vedere Doctor Doom in azione, dal momento che il personaggio sembrerebbe avere tutti le caratteristiche per diventare il nuovo Thanos del MCU.

5 Maggio 2023: Guardiani della Galassia Vol. 3

Questa è la data che potrebbe essere destinata a Guardiani della Galassia Vol. 3. Una data più che plausibile, dal momento che permetterebbe a James Gunn di terminare in tutta tranquillità i lavori su The Suicide Squad. Il film sarebbe dovuto entrare in produzione già lo scorso anno: tutta via, il licenziamento di Gunn e il successivo reinserimento del regista alla Disney hanno inevitabilmente rallentato tutto.

Il primo film di Guardiani della Galassia è arrivato al cinema nell’agosto 2014, mentre il secondo è uscito a maggio 2017. Tradizionalmente, a maggio sono sempre arrivati nelle sale i titoli più attesi della Fase in corso del MCU: ecco perché è più che ipotizzabile che il terzo GOTG possa arrivare proprio in quel mese. Sarà interessante vedere a che punto ritroveremo i personaggi, chi sarà presente e, soprattutto, in che modo Thor sarà coinvolto nella nuova avventura dei Guardiani.

28 Luglio 2023: Captain Marvel 2

Il sequel di Captain Marvel potrebbe tranquillamente arrivare a Luglio del 2023, a meno che lo studio non decida di anticipare l’arrivo al cinema delle nuove avventure di Carol Danvers. Se ciò dovesse accadere, è probabile che il sequel possa arrivare a maggio 2023.

Sarà interessante capire quando Captain Marvel 2 arriverà al cinema: ancora più interessante sarà scoprire se i film, nella finzione filmica, saranno ambientati nello stesso anno in cui arriveranno nelle sale.

23 Novembre 2023: Nova

Per concludere, questa è la data in cui i Marvel Studios potrebbero finalmente decidere di portare al cinema il tanto chiacchierato film dedicato a Nova. Già a partire dal 2017, Kevin Feige aveva dichiarato che il personaggio di Nova aveva tutte le carte in regola ed il potenziale per apparire nel MCU.

La storia delle origini di Nova risale alla distruzione di Xandar: quindi, perché la Marvel non dovrebbe chiudere la Fase 5 collegandosi direttamente con la fine della Fase 3? Inoltre, un film interamente dedicato a Sam Alexander potrebbe riempire il vuoto lasciato da Spider-Man.

