Meagan Tandy: 10 cose che non sai sull’attrice

Nota per i suoi ruoli televisivi, l’attrice Meagan Tandy ha negli anni acquisito una sempre maggiore popolarità, che l’ha portata a collaborare in importanti produzioni. Ad oggi è membro del cast principale della serie Batwoman, che le ha permesso di ottenere una fama più ampia presso il grande pubblico, dando prova delle sue abilità e sfoggiando una buona versatilità nell’interpretare il proprio ruolo.

Ecco 10 cose che non sai di Meagan Tandy.

Meagan Tandy: i suoi film e le serie TV

1. Ha debuttato in televisione. L’attrice intraprende la propria carriera recitando in alcuni episodi delle serie CSI: NY (2009), 90210 (2009), Secret Girlfriend (2009), 10 cose che odio di te (2010) e CSI: Miami (2011), ottenendo una prima fama con la serie Jane stilista per caso (2012). Successivamente recita in Terapia d’urto (2013), NCIS: Los Angeles (2014) e Teen Wolf (2013-2016), dove ricopre il ruolo di Braeden. Con la nuova popolarità raggiunta entra a far parte del cast principali di UnReal (2016) e Survivor’s Remorse (2015-2017). Dopo aver recitato in due episodi della serie Streghe (2018), entra a far parte della serie Batwoman (2019-in corso), nel ruolo di Sophie Moore.

2. Ha partecipato ad alcuni film. L’attrice esordisce al cinema nel 2010 con il film Unstoppable, dove recita accanto agli attori Denzel Washington e Chris Pine. Nel 2012 recita invece nell’horror Piranha 3DD, mentre nel 2019 torna al cinema con i film The Trap e Always a Bridesmaid.

Meagan Tandy è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 303 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano tuttavia anche immagini promozionali dei suoi progetti da attrice, come anche foto tratte dalle premier a cui prende parte.

Meagan Tandy e Tyler Hoechlin



4. Hanno condiviso una storia sullo schermo. Nella serie True Blood, l’attrice ha condiviso lo schermo con Tyler Hoechlin, il qualche interpretava il personaggio di Derek. I due si sono ritrovati a dar vita, da copione, ad una storia d’amore, ma i fan hanno trovato la loro interpretazione così realistica da ipotizzare una reale relazione tra i due. Gli interpreti hanno poi smentito la cosa.

Meagan Tandy in The Trap

5. È tra i protagonisti del film. Nel 2019 l’attrice torna al cinema ricoprendo il ruolo di Sasha nel film The Trap, commedia incentrata sulle rocambolesche vicende di un uomo che, tornato nella natìa Atlanta, si vede costretto ad aiutare il fratello con i suoi problemi nel gestire il ristorante di famiglia.

Meagan Tandy in Batwoman

6. È l’interesse amoroso della protagonista. Nella serie Batwoman, l’attrice interpreta il ruolo di Sophie Moore, ovvero l’ex fidanzata di Kate Kane, vero nome della supereroina Batwoman, interpretata dall’attrice Ruby Rose. Sarà proprio la loro relazione a mettere in moto gli eventi principali della serie.

7. È fiera della diversità portata avanti dal suo personaggio. L’attrice ha ribadito quanto sia difficile vedere al cinema o in televisione personaggi di colore omosessuali, per questo è grata di poter contribuire ad abbattere questo tabù con il proprio ruolo, affermando che la sua presenza potrà dimostrare che tali personaggi esistono e possono funzionare.

Meagan Tandy e Ruby Rose

8. Hanno un’ottima chimica di coppia. Tra gli elementi di maggior successo della serie vi è senza dubbio la chimica sfoggiata tra le due attrici protagoniste. La Tandy ha infatti dichiarato che la Rose l’ha aiutata molto ad entrare in relazione con il proprio personaggio, contribuendo così alla nascita di quel rapporto sincero che i fan non hanno mancato di apprezzare.

Meagan Tandy in Streghe

9. Ha recitato in due episodi della serie reboot. Nel 2018 l’attrice ha inoltre preso parte a due episodi della serie reboot Streghe, recitando nel ruolo di Summer accanto alle attrici Sarah Jeffery e Melonie Diaz.

Meagan Tandy: età e altezza

10. Meagan Tandy è nata a Fremont, in California, Stati Uniti, il 3 maggio 1985. L’attrice è alta complessivamente 172 centimetri.

