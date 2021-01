Non errori, ma atti deliberati con la piena “consapevolezza” e “la volontà di uccidere”: a dirlo nell’ordinanza di custodia cautelare è il giudice per le indagini preliminari di Brescia che ha disposto l’arresto di Carlo Mosca, il primario facente funzioni del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari accusato di aver indotto la morte in due pazienti Covid con farmaci letali.