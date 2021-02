Melegnano, donna accoltellata e inseguita sulla strada provinciale: si cerca l’aggressore

Una donna di 47 anni è stata inseguita e accoltellata da un uomo a Melegnano, in provincia di Milano. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, domenica 7 febbraio. Alla vittima sono state inferte cinque coltellate ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico che però non ha superato. La donna infatti è morta all’interno della struttura. Le forze dell’ordine intanto sono alla ricerca del responsabile.