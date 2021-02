Melegnano, perde il lavoro a causa del Covid e tenta il suicidio: First Aid lo salva e lo assume

Un uomo di 40 anni di Melegnano, paese in provincia di Milano, caduto in depressione per aver perso il lavoro, è stato salvato dagli operatori di First Aid (cooperativa che offre servizio di ambulanza privato) dopo che aveva minacciato di togliersi la vita. Soccorso, è stato ricoverato per accertamenti. Il direttore generale della cooperativa ha fatto sapere di volerlo assumere una volta dimesso dal nosocomio.