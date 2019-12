MEMORIAL “MASSIMILIANO CARBONE” Sabato 28 al Kampus di Siderno avrà luogo la terza edizione

Lente Locale

R. & P.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento solidale e di memoria dedicato a Massimiliano Carbone. Ancora una volta l’Inter Club Marco Materazzi di Locri, insieme ai club neroazzurri “Facchetti” di Marina di Gioiosa, “Luvarà” di Taurianova e “Zanetti” di Palmi. L’appuntamento è fissato alla struttura “Kampus” di Siderno a partire dalle 15.00 del 28 dicembre. Immancabile è anche la parte solidale e dopo la colletta alimentare e la campagna di donazione del sangue, ad essere abbracciato è il progetto “MigliuMarathon2020” che vede il seguire la preparazione e la disputa della maratona di Milano del 5 aprile 2020, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la creazione a Locri di un parco giochi integrato per bimbi disabili e non, inoltre sarà attivato un progetto di inclusione e sensibilizzazione nelle scuole. Partner di questo progetto è l’UILDM (Unione Italia Lotta alla Distrofia Muscolare) che affianca questa iniziativa sia con la direzione nazionale, che con la sede di Siderno. Questa iniziativa si può seguire attraverso la pagina facebook “MigliuMarathon2020”. I vertici dei quattro club sintetizzano così il momento:”Massimiliano era un grande interista, strappato in maniera barbara ed ingiusta alla vita. Ricordare lui e sostenere un progetto solidale è oltre un dovere civico, un richiamo evidente all’essenza dell’essere interisti”.

