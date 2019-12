Mercatini di Natale a Montepulciano

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento natalizio organizzato a Montepulciano, affascinante borgo della Toscana, si ripropone con un grande Mercatino di Natale di 80 casette di legno e con il Castello di Babbo Natale. Le luci di “Natale di Montepulciano” resteranno accese fino al 6 gennaio.

La città è pronta ad offrire ai visitatori la magica atmosfera del Natale grazie all’affascinante centro storico, alla possibilità di acquisti originali presso uno tra i più grandi Mercatini di Natale della Toscana e alla magia del Castello di Babbo Natale. Da non perdere inoltre le degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali nelle cantine secolari presenti nel borgo.

La Fortezza medievale, a pochi passi da Piazza Grande, rinominata “Castello di Babbo Natale”, è il punto di attrazione per grandi e piccini. Si tratta di un ampio spazio al coperto addobbato per l’occasione dove sarà possibile incontrare Babbo Natale con i suoi elfi, preziosi aiutanti, visitando: la cucina magica, lo studio per scrivere le letterine, il giardino d’inverno dove si trova la slitta e dove riposano le renne, la mitica stanza del trono, dove i bambini incontreranno il “vero” Babbo Natale” e potranno imbucare la letterina nel marchingegno fatato.

Nelle stanze del Castello verranno organizzate attività di animazione: laboratori creativi, canti, attività didattiche e spettacoli interattivi. Nel giardino del Castello si potrà fare un giro sui docili pony o pattinare sul ghiaccio sulle note di musiche natalizie.