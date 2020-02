Mercato auto: l’usato batte il nuovo, in calo il diesel e le ibride faticano a decollare

L’ambiente è ormai una priorità globale e se non sono i cittadini a prendere iniziativa, ultimamente sono le istituzioni a dare le indicazioni da seguire contro l’inquinamento, a partire dal blocco delle auto. A farne le spese sono soprattutto i veicoli diesel.

Sebbene non ci siano studi che mettano tutti d’accordo sulla pericolosità inquinante del diesel, nel dubbio molte amministrazioni locali hanno emesso una vera e propria condanna politica sulle auto a gasolio, con un pesante contraccolpo sulle vendite.

A gennaio 2020 le auto usate restano la prima scelta degli italiani che vogliono cambiare veicolo. Nel confronto tra diesel e benzina, i veicoli a gasolio però sono in picchiata sia tra i privati che tra i professionisti. Ovviamente a fare la differenza è anche lo stato dell’auto e il tipo di manutenzione effettuata, scegliendo sempre ottimi pezzi di ricambio che si possono trovare ad esempio sul sito euautopezzi.it

La lettera ‘scarlatta’ con cui è stato bollato il diesel, si ripercuote ovviamente sulle vendite, in forte calo sia in Italia che nel resto d’Europa. Secondo i dati del Centro Studi di Autoscout24 e di Aci, lo scorso anno le vendite delle auto usate diesel ha toccato quota 51,1%, registrando una crescita del 3,3% rispetto al 2018. Paradossalmente tra le vetture nuove il diesel ha conosciuto una brusca frenata, con una contrazione del -22,2%. Nel 2019, in media, un veicolo usato è stato pagato 13.715 euro, l’età media di un’auto di seconda mano è di circa 8,2 anni.

Anche i modelli a benzina registrano buone performance, mentre sempre sul fronte dell’usato le ibride fanno fatica a decollare con una percentuale dell’1,1% .

Tra le ibride la più richiesta è la Toyota Auris, mentre tre le elettriche è la Tesla Models. Sempre secondo i dati registrati dal PRA ed elaborati da ACI, nel 2019 sono state vendute 159 vetture usate ogni 100 nuove. Si è arrivati al picco l’ultimo mese dell’anno, visto che a dicembre la quota ogni 100 auto nuove è salita a 169 veicoli.

Altroconsumo, assieme ad altre associazioni per i diritti dei consumatori in Francia, Belgio, Spagna e Portogallo ha invece stilato la classifica delle auto più affidabili del 2020. In Europa 43 mila consumatori hanno dato un punteggio sulla soddisfazione dell’auto, la manutenzione e riparazione dei guasti.

A brillare sono le giapponesi con la Toyota. Nelle ultime posizioni ci sono Tesla, afflitta da numerosi difetti anche negli USA, Fiat, Lancia e Land Rover, sebbene a distanza di pochi punti dalle Case auto migliori 2020.

I guasti più frequenti alle auto in Europa sono però di natura elettrica e riguardano l’impianto. Il problema meccanico più diffuso invece riguarda i freni. Le avarie elettroniche sul funzionamento del motore sono al terzo posto per frequenza.