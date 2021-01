Serata nera per Lionel Messi che all’ultimo minuto dei tempi supplementari della finale di Supercoppa di Spagna persa 3-2 contro l’Athletic Bilbao subisce la sua prima espulsione in carriera con la maglia del Barcellona. Il 10 argentino ha ricevuto il rosso diretto per una manata rifilata ad un avversario a palla lontana non sfuggita al VAR che ha richiamato al monitor l’arbitro.