Metropolitana di Napoli: scontro tra treni. Ci sono diversi feriti

Incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Stamattina, intorno alle 7, due treni si sono scontrati all’altezza della stazione di Piscinola. L’impatto tra i due convogli è avvenuto all’altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei e avrebbe coinvolto anche un terzo treno che però, a differenza dei due che di sono scontrati, non aveva passeggeri a bordo.

Panico tra i passeggeri, un macchinista sarebbe ferito in maniera grave ed è stato ricoverato all’ospedale Caldarelli per trauma toracico da schiacciamento. Tutti gli ospedali della zona collinare sono stati allertati: 13 i feriti trasportati in ambulanza nei pronti soccorso. Tre sono macchinisti, dieci i passeggeri del treno marciante, tutti in stato di choc.

L’incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due treni colpiti erano nella stazione di Piscinola, mentre il terzo, uscendo dal deposito ha colpito la coda di uno e la parte posteriore dell’altro. L’urto avrebbe fatto saltare tre porte del convoglio. L’Anm ha sospeso la tratta.