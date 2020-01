“Mezzogiorno in progress?”: Rubettino pubblica un importante volume per conto dell’OBI

La casa editrice il Rubettino è lieta di presentare “Mezzogiorno in progress? Non siamo meridionalisti”: si tratta in breve di una pubblicazione con presentazione a cura del Presidente OBI, Salvatore Matarrese che a proposito dell’opera scrive: “vuole essere uno stimolo e un richiamo per il Mezzogiorno. Economisti, sociologi, imprenditori, intellettuali e rappresentanti della società meridionale mettono a disposizione di quanti sono chiamati a decidere nelle sedi istituzionali elementi di riflessione e sollecitazione per una conoscenza più ampia e approfondita del Mezzogiorno, delle sue opportunità e delle sue prospettive.” Nella prima parte vi è il contributo di trenta economisti, sociologi, statistici in più nella seconda le testimonianze di trenta rappresentanti della società civile meridionale, raccolte dalla giornalista Cinzia Ficco, che raccontano le loro storie di successo. La speranza degli autori e dell’Osservatorio di Economia e Finanza di Bari – istituto specializzato negli studi e progettazione per lo sviluppo dei territori nel contesto mediterraneo, curato dagli economisti Antonio Corvino e Francesco Saverio Coppola rispettivamente direttore generale e coordinatore del comitato scientifico dell’Osservatorio – è che questo lavoro, realizzato a più mani possa travalicare i confini dell’impegno letterario per divenire uno strumento utile di conoscenza, di approfondimento e di coinvolgimento del Mezzogiorno assegnando a questa parte di territorio, la centralità che è indispensabile affinché diventi per il Paese una grande opportunità di sviluppo e crescita.

