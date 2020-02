Micaela Ramazzotti: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più apprezzate e premiate interpreti italiane, Micaela Ramazzotti si è affermata grazie ai suoi ritratti di donne difficili, ai limiti, ma con una forza emotiva unica. In breve tempo l’attrice ha così avuto occasione di collaborare con importanti attori e celebri registi del panorama italiano, consacrando la propria carriera.

Ecco 10 cose che non sai su Micaela Ramazzotti.

Micaela Ramazzotti: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. La Ramazzotti esordisce al cinema nel 1999 con il film La prima volta, per poi recitare in film come La via degli angeli (1999), Vacanze di Natale 2000 (1999), Zora la vampira (2000), Blindati (2003), Non prendere impegni stasera (2006) e Tutta la vita davanti (2008), che ne consacra la popolarità. Recita poi in La prima cosa bella (2010), Il cuore grande delle ragazze (2011), Posti in piedi in paradiso (2012), Anni felici (2013), Il nome del figlio (2015), Ho ucciso Napoleone (2015), La pazza gioia (2016), La tenerezza (2017), Una famiglia (2017), Una storia senza nome (2018), Ti presento Sofia (2018), Vivere (2019) e Gli anni più belli (2020).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Agli inizi della sua carriera, l’attrice ha preso parte ad alcune serie e miniserie televisive, tra cui Incantesimo 2 (1999-2000), Don Matteo 2 (2001), Una donna per amico (2001), Amanti e segreti (2004), E poi c’è Filippo (2006), R.I.S. 3 – Delitti imperfetti (2007), L’ultimo padrino (2008), Le segretarie del sesto (2009) e Un matrimonio (2013).

3. Ha lavorato come doppiatrice. La Ramazzotti è inoltre diventata nota per aver doppiato il personaggio dell’OS Samantha nel film Her (2013), di Spike Jonze, che in lingua originale aveva la voce di Scarlett Johansson. Doppiaggio per il quale è stata ampiamente lodata. In seguito ha doppiato anche la rosa nel film d’animazione Il piccolo principe (2015).

Micaela Ramazzotti è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 92,9 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie che la ritraggono in compagnia di amici o della sua famiglia. Non mancano tuttavia anche immagini che la ritraggono durante le riprese dei suoi film, come anche foto promozionali dei suoi progetti da attrice.

Micaela Ramazzotti: chi è suo marito

5. È sposata con un noto regista. Dal gennaio del 2009 l’attrice è sposata con il regista Paolo Virzì, conosciuto durante la lavorazione del film Tutta la vita davanti. I due hanno poi collaborato di nuovo insieme per i film La prima cosa bella e La pazza gioia. Dopo una separazione avvenuta nel novembre del 2018, la coppia ha annunciato la riappacificazione nel febbraio del 2019.

6. Hanno avuto due figli. Nel marzo del 2010 nasce il primo figlio della coppia, mentre nel 2013 nasce la figlia, il cui parto viene ripreso nel film Il nome del figlio, di cui la Ramazzotti era interprete.

Micaela Ramazzotti e Elio Germano

7. Hanno recitato insieme in un film. Nel film La tenerezza, di Gianni Amelio, l’attrice ha ricoperto il ruolo di Michela, moglie di Fabio, interpretato dall’attore Elio Germano. Nel film i due condividono un rapporto apparentemente tranquillo, ma pronto ad esplodere.

Micaela Ramazzotti: i suoi film del 2019

8. È stata protagonista di un film. Nel 2019 l’attrice torna al cinema da protagonista nel film Vivere, diretto da Francesca Archibugi. Questo segue la storia della famiglia Attorre, dove l’attrice ricopre il ruolo di Susi, ballerina ridottasi ad insegnare danza a signore in sovrappeso.

9. Ha partecipato al nuovo film di Muccino. Il 13 febbraio 2020 arriverà al cinema il film Gli anni più belli, dove l’attrice recita accanto agli attori Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. All’interno del film i quattro sono amici sin dall’infanzia, e nell’arco di 40 anni vengono raccontate le loro aspirazioni, i successi e i fallimenti, raccontando anche i cambiamenti dell’Italia e degli italiani.

Micaela Ramazzotti: età e altezza

10. Micaela Ramazzotti è nata a Roma, Italia, il 17 gennaio del 1979. L’altezza complessiva dell’attrice è di 170 centimetri.

